Angel Karamoy Pamer Foto Seksi di SPBU, Netizen: Mobilnya Keringatan Disenderin

JAKARTA - Angel Karamoy merupakan salah satu artis Indonesia yang paras hingga bentuk tubuhnya selalu menjadi sorotan. Wajahnya yang cantik, ditambah bodi yang aduhai, membuat banyak kaum adam menggoda wanita 36 tahun ini.

Janda Steven Rumangkang ini juga diketahui cukup sering membagikan foto seksi dirinya di laman Instagram. Seperti yang terjadi baru-baru ini, bintang film Roy Kiyoshi: The Untold Story tersebut tampak berpose di sebuah SPBU dan tersenyum ke arah kamera.

"No caption," tulis Angel pada keterangan foto.

Dalam foto tersebut, Angel terlihat mengenakan tanktop berwarna hitam dan juga rok mini setengah paha bermotif garis-garis. Ia pun terlihat berpose sambil mengangkat kaki kanannya, sambil kedua tangannya berpegangan di kap mobil.

Rambut Angel yang dibiarkan tergerai, menambah cantik paras dari kakak kandung Kezia Karamoy tersebut. Bahkan paha dan betisnya pun cukup terlihat jelas lantaran ia mengenakan rok mini.

Unggahannya membuat para netizen pria ramai menuliskan komentarnya. Bukan hanya memberikan pujian atas kecantikan wajah dari ibu dua anak ini, tetapi juga menggoda dirinya.

"Cantik banget Enjel," kata lion***.