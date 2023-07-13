Denny Caknan Blakblakan usai Nikahi Bella Bonita: Sudah Keramas 16 Kali

JAKARTA - Penyanyi Denny Caknan kini tengah menjadi sorotan usai menikah dengan Bella Bonita. Tengah berbahagia dengan status barunya, pelantun Los Dol ini blakblakan tentang urusan ranjangnya.

Ketika manggung di Prambanan Jazz baru-baru ini, Denny Caknan membuat penonton riuh karena guyonannya tentang pengantin baru. Mulanya, ia minta izin dulu untuk minum.

"Minum dulu, ngos-ngosan aku," ujar Denny, dikutip dari unggahan akun TikTok @livekalimantanborneo2023, Kamis (13/7/2023).

"Maklum, pengantin baru. Aku sudah keramas 16 kali ini," ujar Denny dalam bahasa Jawa.

Cuplikan video itu menuai beragam komentar netizen. Banyak yang terhibur dengan candaan pria asal Ngawi, Jawa Tengah tersebut.