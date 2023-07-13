Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Lee Jawab Tudingan Makan Sepiring Berdua dengan Inara Rusli

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:30 WIB
Richard Lee Jawab Tudingan Makan Sepiring Berdua dengan Inara Rusli
Inara Rusli dan Dokter Richard Lee. (Foto: Instagram/@dr.richard_lee)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Richard Lee menanggapi tentang tudingan makan sepiring berdua dengan Inara Rusli yang muncul di pemberitaan. Hal ini diketahui dari unggahannya di Instagram.

Pemilik sebuah klinik kecantikan ini membantah tudingan tersebut. Momen dirinya dianggap makan sepiring berdua dengan Inara itu ketika mereka sedang lunch meeting.

"Bagi yang nilai kemarin cuma dari satu foto, padahal kenyataannya jauh dari itu. Padahal captionnya jelas: lunch meeting," tulis Dokter Richard Lee, dikutip pada Jumat (14/7/2023).

"Berita dan netizen suka goreng-goreng," sambungnya.

Unggahan itu dikomentari oleh Inara. Perempuan yang tengah proses cerai dengan Virgoun itu menanggapinya dengan candaan santai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement