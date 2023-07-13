Richard Lee Jawab Tudingan Makan Sepiring Berdua dengan Inara Rusli

JAKARTA - Dokter Richard Lee menanggapi tentang tudingan makan sepiring berdua dengan Inara Rusli yang muncul di pemberitaan. Hal ini diketahui dari unggahannya di Instagram.

Pemilik sebuah klinik kecantikan ini membantah tudingan tersebut. Momen dirinya dianggap makan sepiring berdua dengan Inara itu ketika mereka sedang lunch meeting.

"Bagi yang nilai kemarin cuma dari satu foto, padahal kenyataannya jauh dari itu. Padahal captionnya jelas: lunch meeting," tulis Dokter Richard Lee, dikutip pada Jumat (14/7/2023).

"Berita dan netizen suka goreng-goreng," sambungnya.

Unggahan itu dikomentari oleh Inara. Perempuan yang tengah proses cerai dengan Virgoun itu menanggapinya dengan candaan santai.