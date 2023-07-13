Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Setelah 8 Tahun, Zayn Malik Ungkap Alasan Sebenarnya Keluar dari One Direction

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:03 WIB
Setelah 8 Tahun, Zayn Malik Ungkap Alasan Sebenarnya Keluar dari One Direction
Zayn Malik ungkap alasan sebenarnya keluar dari One Direction. (Foto: Billboard)
A
A
A

LOS ANGELES - Zayn Malik akhirnya mengungkapkan alasannya keluar dari One Direction. Dia mengaku, saat itu sangat berambisi menjadi personel pertama One Direction yang merilis album solo. 

“Aku sangat egois. Aku orang yang pasif, tapi kalau soal musik dan bisnis, aku sangat serius dan kompetitif. Jadi aku ingin menjadi orang pertama yang keluar dan melakukan sesuatu sendiri,” ujarnya dalam podcast Call Her Dady, pada 12 Juli 2023. 

Namun saat meninggalkan One Direction pada Maret 2015, Zayn menjadikan ‘keinginan untuk hidup normal’ sebagai alasan keluar dari grup vokal jebolan X-Factor tersebut. Dia tak ingin kehidupannya selalu menjadi pemberitaan media dan fans

Zayn Malik ungkap alasan sebenarnya keluar dari One Direction. (Foto: GQ)

“Aku tak mau menjalani hidup di mana semua hal yang kulakukan menjadi pemberitaan di internet. Aku tak suka difoto setiap detik. Aku ingin menghilang sejenak. Aku ingin hidup normal dan bahagia,” katanya. 

Halaman:
1 2
