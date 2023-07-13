Mantan Dodi Hidayatullah Diduga Menikah dengan Pria yang Ceraikan Istrinya Lewat WA

JAKARTA - Dodi Hidayatullah vokalis dari grup Adam Musik, mendadak menjadi perbincangan di akun sosial media TikTok. Pasalnya, sebuah akun dengan pemilik bernama Atika Dewi Maulana, sempat membeberkan sebuah cerita tentang temannya yang diceraikan oleh suaminya melalui WhatsApp.

Melalui video yang beredar di TikTok, Atika mengatakan bahwa suami temannya mendadak menjatuhkan talak cerai dan memilih untuk menikahi seorang janda. Ia pun mengatakan bahwa janda yang dinikahi oleh suami temannya adalah mantan istri dari seorang selebgram terkenal di Jakarta dan baru cerai beberapa bulan lalu.

Tak cuma itu, ia juga mengatakan bahwa istri baru suami temannya memiliki nama dengan inisial A. Bahkan, ia juga sempat membeberkan ciri-ciri dari mantan suami wanita A yang diduga kuat oleh netizen merupakan Dodi Hidayatullah.

"Ini lagi teman sekantor aku suaminya kerja di Jakarta, LDR karena kerjaan. Tiba-tiba suaminya menceraikan melalui WA aja dan ketahuan setelah beberapa hari, ternyata suaminya sudah menikah lagi dengan mantan istri selebgram terkenal di Jakarta yang baru saja cerai beberapa bulan lalu," tulis akun tersebut, dikutip dari salah satu akun TikTok.

"Inisialnya waita itu A juga, dia sudah tau kalau laki-laki ini sudah punya anak juga. Padahal mantan suaminya dulu itu ganteng, sholel, penyanyi juga, punya circle Masya Allah. Heran deh, nggak nyangka banget. Kenapa sih harus suami orang kak," tambahnya.

Pada unggahan berikutnya, akun tersebut juga membeberkan fakta lainnya yang cukup mencengangkan. Pasalnya, satu hari usai menceraikan rekan kerjanya lewat WA, suaminya tersebut pun langsung menikahi wanita A yang diduga merupakan Auliya Rahmi Fadilah.

"Dan ternyata setelah sehari diceraikan lewat WA besoknya mereka menikah. Hanya beda sehari setelah diceraikan lewat WA itu," lanjutnya.

Tak diketahui pasti apakah benar wanita A yang dimaksud adalah Auliya, mantan istri dari Dodi atau bukan. Akan tetapi, ada netizen yang mulai menyadari hal tersebut sejak lebaran beberapa waktu lalu.