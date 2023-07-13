Mantan Suami Ayu Ting Ting Kangen Anak: Hanya Lihat dari Internet

JAKARTA - Henry Baskoro alias Enji, mantan suami Ayu Ting Ting, hingga kini belum pernah bertemu dengan Bilqis Khumairah Razak. Pasalnya, mereka sudah proses cerai dari sebelum sang anak dilahirkan.

Enji sempat disinggung mengenai hubungannya dengan Bilqis. Enggan berkomentar banyak, pria 34 tahun ini hanya meminta doa agar punya kesempatan bertemu.

"Kalau ketemu sih belum, nantilah mungkin ada waktunya. Udah lama lah, doain aja pokoknya biar lancar," ujar Enji, dikutip dari YouTube Star Story, Kamis (14/7/2023).

Enji tampak terburu-buru meninggalkan awak media. Sebelum bergegas masuk ke mobil, ia sempat menjawab mengenai cara mengatasi rindunya ke Bilqis yang belum pernah ditemuinya.