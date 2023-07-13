Mantan Istri Dodi Hidayatullah Diduga Sudah Kembali Menikah

JAKARTA - Personel grup musik Adam, Dodi Hidayatullah, diketahui telah resmi bercerai dari Auliya Rahmi pada Desember 2022 lalu. Akan tetapi, baru-baru ini muncul kabar jika mantan istri Dodi telah kembali menikah.

Kabar tersebut mencuat usai seseorang bernama Atika Dewi Maulana menceritakan kisah teman sekantornya yang diceraikan oleh suaminya melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Setelah beberapa hari diceraikan, suami dari rekannya itu langsung menikah dengan seorang wanita yang merupakan mantan istri dari selebgram.

Sayangnya, tidak diketahui pasti kapan pernikahan tersebut digelar.

"Ini lagi teman sekantor aku suaminya kerja di Jakarta, LDR karena kerjaan. Tiba-tiba suaminya menceraikan melalui WA aja dan ketahuan setelah beberapa hari, ternyata suaminya sudah menikah lagi dengan mantan istri selebgram terkenal di Jakarta yang baru saja cerai beberapa bulan lalu," tulis akun tersebut, dikutip dari salah satu akun TikTok.

Melalui unggahannya, akun tersebut juga menyebut jika sosok wanita memiliki inisial nama dengan huruf depan A. Bahkan ia sempat membeberkan ciri-ciri dari mantan suami A yang diduga merupakan Dodi Hidayatullah.

"Inisialnya waita itu A juga, dia sudah tau kalau laki-laki ini sudah punya anak juga. Padahal mantan suaminya dulu itu ganteng, sholel, penyanyi juga, punya circle Masya Allah. Heran deh, nggak nyangka banget. Kenapa sih harus suami orang kak," tambahnya.

Unggahan tersebut membuat netizen ramai menerka-nerka, siapakah wanita berinisial A yang merupakan mantan istri dari artis dan baru diceraikan beberapa bulan lalu. Akan tetapi, dari ratusan komentar, netizen ramai menduga bahwa sosok wanita yang merebut suami dari rekan kerja Atika Dewi adalah mantan istri Dodi Hidayatullah.