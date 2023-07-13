Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kedai Kopi Milik Chicco Jerikho Terbakar, 18 Personel Damkar Bantu Padamkan Api

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:25 WIB
Kedai Kopi Milik Chicco Jerikho Terbakar, 18 Personel Damkar Bantu Padamkan Api
Chicco Jerikho (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - AKtor Chicco Jerikho datang dengan kabar kurang menyenangkan. Melalui Instagram Storynya, Kamis (13/7/2023), suami dari Putri Marino ini mengabarkan bahwa kedai kopi miliknya yakni Filosofi Kopi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, hangus dilahap si jago merah.

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh dirinya sambil mengunggah video yang di bagikan oleh akun Instagram @jktinfo. Dalam keterangannya, akun @jktinfo mengatakan jika kebakaran terjadi pada pukul 08.00 WIB. Api pun diketahui sudah padam sekitar satu jam setelahnya, yakni pukul 09.00 WIB.

Sedikitnya, 18 personel pemadam kebakaran turun untuk memadamkan api.

"Gulkarmat Jakarta Selatan menerjunkan 18 personel untuk memadamkan kebakaran di Filosofi Kopi Melawai, Kamis (13/7)," bunyi keterangan pada video tersebut.

Chicco Jerikho

"Kebakaran terjadi sekitar pukul jam 08.00 WIB dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 09.00 WIB serta dilanjutkan dengan proses pendinginan," sambungnya.

Mengikuti unggahan akun tersebut, Chicco pun memastikan jika tak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran tersebut. Ia pun sempat mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat.

"Saat ini sudah teratasi, tidak ada korban jiwa," tulis Chicco Jerikho.

"Terima kasih atensinya," lanjutnya.

