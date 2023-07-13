Abidzar Al Ghifari Akui Dekat dengan Carissa Perusset, Tapi

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari mengunggah potret seorang wanita yang diduga adalah aktris Carissa Perusset. Keduanya pun dirumorkan menjalin hubungan asmara. Meski demikian, Abidzar menegaskan dirinya hanya berteman dekat dengan Carissa.

"Kita teman dekat," ujar Abidzar saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

Saat kembali disinggung mengenai hubungannya dan Carissa serta respons Carissa sendiri jika disebut hanya sebagai teman, Abidzar dengan santai menjawab jika tak ada masalah dengan pernyataannya itu. Pasalnya, memang kenyataannya mereka hanya berteman.

"Gak apa-apa, emang teman dekat kok," sambungnya.

Abidzar mengaku jika dirinya belum lama mengenal Carissa, mereka baru menjalin pertemanan selama satu tahun.

"Sudah setahun lebih lah. Itungannya baru kalau buat kenalan," jelasnya.

Abidzar juga menjelaskan jika ia mengenal Carissa bukan karena disandingkan dalam sebuah proyek film dan series yang sama melainkan berada di dalam satu lingkungan yang sama. Pertemanan diantara keduanya pun terjalin karena Abidzar dan Carissa merasa nyambung ketika mengobrol mengenai apa yang mereka rasakan serta apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka.

"Enggak (karena film), kita udah lama kenal karena salah satu lingkungan yang sama aja. Mungkin karena kita punya perasaan dan permasalahan yang sama, rata-rata gitu kan," jelasnya.

Sayangnya, Abidzar enggan menjelaskan lebih lanjut soal perbincangan apa yang sering dibicarakannya bersama Carissa.

"Ya banyak lah (sharing), enggak bakal gue bisa jelasin juga," ujarnya.

Disinggung mengenai perkenalan sang ibu, Umi Pipik dan Carissa, Abidzar hanya menyebut jika Ummi Pipik tentu saja mengenal teman-temannya, termasuk Carissa.

"Apa nih maksudnya, ya kalau teman dekat, Ummi kenal," ujarnya.