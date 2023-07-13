Abidzar Al Ghifari Jawab Kabar Kedekatannya dengan Carissa Perusset

JAKARTA - Aktor Abidzar Al Ghifari mengunggah potret seorang perempuan yang diduga aktris Carissa Perusset. Mereka dikabarkan menjalin hubungan asmara.

Mengenai hal itu, Abidzar menegaskan dirinya hanya berteman dekat dengan Carissa. Mereka tidak menjalin hubungan yang lebih dari itu.

"Kita teman dekat," ujar Abidzar saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

Abidzar santai merasa tak ada masalah dengan pernyataannya itu. Pasalnya, memang kenyataannya mereka hanya berteman.

"Gak apa-apa, emang teman dekat kok," sambungnya.

Abidzar mengaku jika dirinya belum lama mengenal Carissa, mereka baru menjalin pertemanan selama satu tahun.

"Udah setahun lebih lah. Itungannya baru kalau buat kenalan," jelasnya.