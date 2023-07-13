Advertisement
Kondisi Ibunda Ria Ricis yang Sakit di Tanah Suci Sudah Membaik, Sebut Dapat Mukjizat

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:01 WIB
Kondisi Ibunda Ria Ricis yang Sakit di Tanah Suci Sudah Membaik, Sebut Dapat Mukjizat
Ria Ricis (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Yunifah Lismawati, ibunda dari Oki Setiana Dewi dan Ria Ricis, diketahui jatuh sakit saat sedang melaksanakan ibadah Haji. Hal itu membuatnya mau tak mau harus dilarikan ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Beruntung, ibu mertua Teuku Ryan itu bisa tetap menjalani ibadah haji hingga selesai. Bahkan dari info yang diterima oleh Ria Ricis, kini kondisi kesehatan sang bunda sudah mulai membaik. Ricis sendiri mengatakan bahwa hal ini tak lepas dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

"Alhamdulillah banget kata dokter disana ini adalah mukjizat dari Allah ," kata Ria Ricis di MNC Kebon Jeruk, Rabu, 13 Juli 2023.

Melihat kesehatan Yunifah yang melemah, dokter bahkan meminta keluarga Ricis untuk memperbanyak doa. Tapi berkat keajaiban Tuhan, Ricis pun bisa lega atas kondisi ibunya saat ini.

"Terakhir tuh info dari dokter katanya ya kita tinggal pasrah, perbanyak doa, semua tinggal tunggu mukjizat Allah aja. Tapi ternyata alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah hari ini ibu membaik," tambahnya.

Ibunda Oki dan Ria Ricis

Ibu satu anak ini pun mengatakan bahwa ibundanya hanya merasa kelelahan saat menjalani ibadah haji sampai-sampai kondisinya mendadak drop. Ditambah, Yunifah memang memiliki riwayat penyakit dan usianya tak lagi muda.

"Ibu mungkin ngedrop ya, karena haji itu kan capek banget , ada autoimun juga, jadi memang kesadarannya sedikit menurun juga waktu itu, namanya juga usia jadi mohon doanya aja," jelas adik bungsu Oki Setiana Dewi itu.

Halaman:
1 2
