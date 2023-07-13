Inara Rusli Buka Peluang Damai dengan Virgoun dan Tenri Anisa, Berharap Ada Mediasi

JAKARTA - Inara Rusli tampaknya membuka pintu damai terhadap Virgoun dan Tenri Ajeng Anisa. Pasalnya, pada awal Mei 2023 lalu, Inara sempat melaporkan suaminya dan juga Tenri atas tudingan perzinahan, kemudian ia dilaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh pengacara Inara Rusli, Aulia Taswin saat mendampingi kliennya untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Bahkan pihak Inara berharap adanya ruang mediasi agar ia dan Virgoun serta Tenri dapat membicarakan persoalan diantara mereka.

"Memang tadi sudah disampaikan ke Inara kami menyampaikan kalau ada ruang untuk mediasi yang diberikan kepada kami. Akan dilakukan mediasi, karena Inara sangat senang sekali kalau jika ruang itu diberikan kepada penyidik," ujar Aulia Taswin saat mendampingi Inara Rusli jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (13/7/2023).

Sementara itu, kuasa hukumnya juga menerangkan jika Inara Rusli sebelumnya telah berkeinginan kuat untuk menempuh upaya damai. Hal tersebut rupanya juga diinginkan oleh Virgoun.

"Jelas klien kami ada keinginan juga bisa berdamai, dua-duanya sama, bukan hanya Virgoun. Tetapi klien kami juga menginginkan agar perseteruan ini tidak dilakukan," jelas Aulia Taswin.

"Karena mungkin udahlah untuk menghadapi perkara ini, karena perkara ini memerlukan waktu. Karena sekarang sudah kembali beraktivitas, cape kalau bolak balik dipanggil," lanjutnya.

Kendati demikian, Aulia mengaku pihaknya tetap berusaha menempuh upaya damai. Lantaran pihaknya juga khawatir dengan karir Virgoun di industri musik.