Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Buka Peluang Damai dengan Virgoun dan Tenri Anisa, Berharap Ada Mediasi

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:01 WIB
Inara Rusli Buka Peluang Damai dengan Virgoun dan Tenri Anisa, Berharap Ada Mediasi
Inara Rusli (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli tampaknya membuka pintu damai terhadap Virgoun dan Tenri Ajeng Anisa. Pasalnya, pada awal Mei 2023 lalu, Inara sempat melaporkan suaminya dan juga Tenri atas tudingan perzinahan, kemudian ia dilaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh pengacara Inara Rusli, Aulia Taswin saat mendampingi kliennya untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Bahkan pihak Inara berharap adanya ruang mediasi agar ia dan Virgoun serta Tenri dapat membicarakan persoalan diantara mereka.

"Memang tadi sudah disampaikan ke Inara kami menyampaikan kalau ada ruang untuk mediasi yang diberikan kepada kami. Akan dilakukan mediasi, karena Inara sangat senang sekali kalau jika ruang itu diberikan kepada penyidik," ujar Aulia Taswin saat mendampingi Inara Rusli jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (13/7/2023).

Sementara itu, kuasa hukumnya juga menerangkan jika Inara Rusli sebelumnya telah berkeinginan kuat untuk menempuh upaya damai. Hal tersebut rupanya juga diinginkan oleh Virgoun.

"Jelas klien kami ada keinginan juga bisa berdamai, dua-duanya sama, bukan hanya Virgoun. Tetapi klien kami juga menginginkan agar perseteruan ini tidak dilakukan," jelas Aulia Taswin.

Inara Rusli (Selvianus/MPI)

"Karena mungkin udahlah untuk menghadapi perkara ini, karena perkara ini memerlukan waktu. Karena sekarang sudah kembali beraktivitas, cape kalau bolak balik dipanggil," lanjutnya.

Kendati demikian, Aulia mengaku pihaknya tetap berusaha menempuh upaya damai. Lantaran pihaknya juga khawatir dengan karir Virgoun di industri musik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement