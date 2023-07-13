Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik, Inara Rusli Minta Doa

JAKARTA - Inara Rusli menyambangi Polda Metro Jaya pada hari ini Kamis (13/7/2023). Kedatangannya tersebut diduga dalam rangka memberikan klarifikasi atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Tenri Ajeng Anisa.

Sejauh ini kasus tersebut, masih memasuki tahap penyelidikan. Pasalnya Inara pun baru pertama kali menjalani pemeriksaan, untuk memberikan keterangan terkait laporan Tenri tersebut.

Berdasarkan pantauan dilokasi, pengacara Inara Rusli, Susanti Agustina tiba di Polda Metro Jaya sekiranya Pukul 11.00 WIB. Sedangkan Inara Rusli tiba sekitar Pukul 11.30 WIB dan didampingi oleh ibundanya.

Mengenakan gamis berwarna pink muda, Inara tampak enggan berkomentar banyak saat ditanya oleh awak media. Ia bahkan terlihat bergegas menuju ruangan penyidik untuk memberikan keterangan.

"Bismilah doain aja ya," ucap Inara Rusli secara singkat kepada awak media.

Secara terpisah, Susanti mengatakan jika kliennya akan memberikan klarifikasi terkait kasus yang dilaporkan oleh Tenri Anisa. Bahkan dalam klarifikasinya nanti, Inara akan menjelaskan soal somasi-somasi yang sempat dilayangkan, sebelum akhirnya Tenri melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya pada Mei lalu.

"Untuk klarifikasi yang kita lampirkan mengenai permohonan maaf yang sebelumnya. Disomasi, disomasi oleh kuasa hukumnya Tenten. Jadi kita tanggapi saat itu dan Inara sudah mengakui bahwa dia khilaf. Dia sudah mengucapkan permohonan maaf di publik, media cetak, dan seluruh, ada di media segala macam," paparnya.