Doa Menyentuh Andhika Pratama untuk Ussy Sulistiawaty yang Ultah Ke-42 Tahun

JAKARTA - Ussy Sulistiawaty tengah berbahagia karena baru berulang tahun 42 tahun. Hal itu disampaikan Andhika Pratama lewat akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Andhika memposting foto mesra dengan Ussy Sulistiawaty. Di dalam cuitannya, sang presenter mendoakan terbaik terhadap sang istrinya tersebut.

"My Queen birthday, semoga Allah menjaga kita dan menjaga anak-anak selalu dalam lindungan-Nya. Panjang umur serta menjadi berkah buat orang di sekelilingmu, dimudahkan urusanmu, dijadikan kamu pribadi yang lebih baik dalam segala peranmu di kehidupan," tulis Andhika Pratama dalam cuitan di akun Instagram pribadinya, Kamis (13/7/2023).

Andhika dan Ussy Sulistiawaty tampak romantis lantaran keduanya berpelukan erat-erat dengan senyuman manja di hadapan kamera.

Dengan background bunga-bunga, keduanya tampak romantis, sebagian artis turut mengucapkan selamat sekaligus mendoakan terbaik untuk sang artis tersebut.

"Hbd bu @ussypratama all the best," komentar Gading Marten.

"Happy bday kak ussy,"komentar Fairuz A Rafiq.

"Happy birthday kak @ussypratama wish u all the best," komentar lainnya.

