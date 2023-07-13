Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

JKT48 Sampaikan Pesan Duka Imbas Meninggalnya Fans di Summer Tour 2023

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:06 WIB
JKT48 Sampaikan Pesan Duka Imbas Meninggalnya Fans di Summer Tour 2023
JKT48 berduka atas meninggalnya fans (Foto: IG JKT48)
A
A
A

JAKARTA - Fans dari JKT48, Ahmad Arsyad Disky meninggal dunia usai pingsan saat menghadiri JKT48 Summer Tour 2023 di Semarang. Ia menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 17.00 WIB setelah sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Tlogorejo Semarang.

Mengetahui kabar tersebut, beberapa member JKT48 pun ikut berduka serta menyampaikan ucapan belasungkawa di akun Twitter mereka masing-masing untuk almarhum Ahmad.

JKT48 Sampaikan Pesan Duka Imbas Meninggalnya Fans di Summer Tour 2023

Selain itu, mereka juga mengapresiasi segala bentuk dukungan yang diberikan mendiang Ahmad kepada JKT48 sebagai seorang fans serta mengirimkan doa terbaik untuk almarhum beserta keluarga yang ditinggalkan.

"Turut berduka cita atas berpulangnya salah satu penggemar JKT48, terima kasih sudah mendukung kami. Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan," tulis Shani.

"Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu penggemar JKT48," tulis Gracia.

"Deep condolences terimakasih banyak untuk dukungannya kepada jkt48 dan semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisiNya," tulis Azizi Asadel alias Zee.

