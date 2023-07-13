Tissa Biani Puji Sikap Profesional Dul Jaelani yang Mulai Berkarier Sebagai Produser Musik

JAKARTA - Tissa Biani dan Dul Jaelani menjalani hubungan asmara yang penuh dengan hal-hal positif. Saling memberikan dukungan pada profesi masing-masing, membuat hubungan mereka tetap harmonis dan bisa bertahan cukup lama.

Baru-baru ini, bintang film KKN di Desa Penari ini mengaku salut dengan kekasihnya. Sebab, Dul Jaelani kini mulai menjajal profesi sebagai seorang produser musik.

Bukan cuma itu, Tissa juga menilai bahwa adik Al dan El itu menjalani profesinya itu penuh dengan ketekunan.

"Dia seorang produser musik yang komitmen sih gitu sama perkerjaannya di dunia musik, dia tuh bukan semata-mata jadi produser yaudah, cuma mamer nama doang perannya jadi produser, nggak, tapi dia memang benar-benar memperlakukan perannya dia sebagai produser tuh dengan baik," kata Tissa Biani saat ditemui awak media di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juli 2023.

Kepada awak media, Tissa pun sempat membeberkan sisi profesionali Dul dalam menjalani pekerjaannya itu. Dikatakan Tissa, Dul merupakan produser musik muda yang detail dalam membuat konsep sebuah lagu.

"Kayak misalnya detail banget orangnya dalam memilih lirik lagu, instrumen, itu yang aku salut sama dia sih bukan kayak pamer di sosmed jadi produser tapi nggak ada kerjaan yang dia lakuin," jelasnya.

Oleh karena itu, Tissa memilih tak melarang kekasihnya ketika begadang saat membuat lirik atau aransemen musik.

"Karena itu adalah sesuatu yang harus dia profesional dan itukewajibannya dia sebagai seorang penulis lagu," tambahnya.