Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tissa Biani Puji Sikap Profesional Dul Jaelani yang Mulai Berkarier Sebagai Produser Musik

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:44 WIB
Tissa Biani Puji Sikap Profesional Dul Jaelani yang Mulai Berkarier Sebagai Produser Musik
Dul Jaelani dan Tissa Biani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Tissa Biani dan Dul Jaelani menjalani hubungan asmara yang penuh dengan hal-hal positif. Saling memberikan dukungan pada profesi masing-masing, membuat hubungan mereka tetap harmonis dan bisa bertahan cukup lama.

Baru-baru ini, bintang film KKN di Desa Penari ini mengaku salut dengan kekasihnya. Sebab, Dul Jaelani kini mulai menjajal profesi sebagai seorang produser musik.

Bukan cuma itu, Tissa juga menilai bahwa adik Al dan El itu menjalani profesinya itu penuh dengan ketekunan.

"Dia seorang produser musik yang komitmen sih gitu sama perkerjaannya di dunia musik, dia tuh bukan semata-mata jadi produser yaudah, cuma mamer nama doang perannya jadi produser, nggak, tapi dia memang benar-benar memperlakukan perannya dia sebagai produser tuh dengan baik," kata Tissa Biani saat ditemui awak media di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juli 2023.

Dul Jaelani dan Tissa Biani

Kepada awak media, Tissa pun sempat membeberkan sisi profesionali Dul dalam menjalani pekerjaannya itu. Dikatakan Tissa, Dul merupakan produser musik muda yang detail dalam membuat konsep sebuah lagu.

"Kayak misalnya detail banget orangnya dalam memilih lirik lagu, instrumen, itu yang aku salut sama dia sih bukan kayak pamer di sosmed jadi produser tapi nggak ada kerjaan yang dia lakuin," jelasnya.

Oleh karena itu, Tissa memilih tak melarang kekasihnya ketika begadang saat membuat lirik atau aransemen musik.

"Karena itu adalah sesuatu yang harus dia profesional dan itukewajibannya dia sebagai seorang penulis lagu," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163367/tissa_biani-cLEb_large.jpg
Tissa Biani Ungkap Konsep Wedding Dream: Nikah di KUA, Sah, Kelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152308/tissa_biani-4ckJ_large.jpg
Alasan Tissa Biani Sempat Trauma Kerokan selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151286/tissa_biani-baSz_large.jpg
Tissa Biani Tuai Cibiran Usai Bandingkan Shafeea Ahmad dengan Anak Annisa Pohan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148259/tissa_biani-L3Cx_large.jpg
Tissa Biani Akui Kapok Lakoni Adegan Ciuman dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125751/tissa_biani-Zw04_large.jpg
Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3120994/tissa_biani-AaTH_large.jpg
Curhat Tissa Biani Jadi Acne Fighter: Perasaan Campur Aduk 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement