HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akui Selingkuh dengan Syahnaz, Rendy Kjaernett Sebut Lady Nayoan Tak Ada Kurangnya

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:58 WIB
Akui Selingkuh dengan Syahnaz, Rendy Kjaernett Sebut Lady Nayoan Tak Ada Kurangnya
Rendy Kjaernett (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rendy Kjaernett membenarkan kabar perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah. Dalam pernyataannya, bintang film Sabtu Bersama Bapak ini bahkan sempat meminta maaf pada Lady Nayoan, atas kelakuannya di belakang sang istri.

Pria 35 tahun ini mengaku menyesali perbuatannya yang berimbas pada rumah tangganya dengan Lady. Mengingat, Lady sendiri telah memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi pada Senin, 10 Juli 2023 lalu.

Sambil mengakui kesalahan dan meminta maaf, Rendy pun menyebut jika wanita yang dinikahinya pada Norwegia lalu adalah seorang istri yang baik. Bahkan, ia menyebut jika Lady sama sekali tak memiliki kekurangan sebagai pendampingnya.

"Lady itu ibu yang baik, istri yang baik. Gue nggak pernah bilang dia kurang," ujar Rendy Kjaernett melalui Kanal YouTube Hendric Shinigami, Kamis (13/7/2023).

Lebih lanjut, Rendy pun mengakui kesalahannya di depan anak-anaknya. Bahkan ia sama sekali tak membela diri atas kelakuannya tersebut.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

"Ya sudah, Papa salah. Sebagai laki-laki ya harus minta maaf. Mau ada bukti atau nggak, kalau lo salah ya salah, benar ya benar," ucap Rendy Kjaernett.

Disisi lain pria blasteran Norwegia ini juga menganggap bahwa perselingkuhannya dengan Syahnaz merupakan masalah paling parah yang pernah dialaminya seumur hidup. Mengingat, bukan hal tersebut bukan hanya diketahui olehnya dan keluarga saja, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

