Nyali Ciut, Netizen yang Hina Nathalie Holscher Buat Video Permintaan Maaf

JAKARTA - Keputusan Nathalie Holscher untuk melepas hijabnya, tentu menuai berbagai respon dari netizen. Bahkan, janda komedian Sule ini sampai harus menerima hujatan dari salah satu netizen.

Hal tersebut diketahui lewat tangkapan layar DM yang diunggah Nathalie di akun sosial medianya. Dalam unggahannya, seorang netizen pemilik akun @ria_dwcs terlihat menuliskan hujatan kepada ibu satu anak tersebut, usai mengomentari salah satu unggahan milik Nathalie tanpa mengenakan hijab.

"Jelek banget, jijik," tulis netizen yang mengomentari foto Nathalie tanpa hijab dikutip dari unggahan Instagram Nathalie, Kamis (13/7/2023).

Tak tinggal diam, Nathalie pun langsung bereaksi. Ia bahkan meminta para pengikutnya untuk mencari sosok wanita tersebut.

"Nah buat para ibu ibu atau bapak bapak tolong di persilahkan yang tau orang ini tolong INFO KE AKU !! @ria_dwcs. GIMANA INI GAIS? LANJUT ???," tulis Nathalie

Bukan hanya itu, wanita 30 tahun ini juga sempat membalas pesan tersebut dengan menyebut bahwa dirinya sudah menyimpan foto netizen tersebut. Termasuk akan memproses masalah tersebut lebih lanjut lagi.

"Saya sudah simpan tapi. Gimana bu? Mau saya lanjut?," tanyanya.

Digertak oleh Nathalie, nyali netizen tersebut terlihat ciut. Pasalnya, tak lama ia langsung menuliskan permintaan maaf.

"Maaf mbak, saya minta maaf," balas @ria_dwcs.