HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akui Nyaman dengan Prilly Latuconsina, Dikta Kini Dijodoh-jodohkan Netizen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:54 WIB
Akui Nyaman dengan Prilly Latuconsina, Dikta Kini Dijodoh-jodohkan Netizen
Prilly Latuconsina (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina menjalin hubungan pertemanan yang cukup baik dengan penyanyi Pradikta Wicaksono. Kedekatan mereka berdua tentunya terjadi lantaran merasakan kenyamanan satu sama lain.

Kendati demikian, nyaman yang dimaksud di sini adalah kenyamanan dalam konteks pekerjaan. Mengingat, keduanya kini tengah membintangi series terbaru.

"Oh saya nyaman banget ya kerja sama Prilly ya," ujar Dikta di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juli 2023.

"Karena makan terjamin, nggak sembarangan, ada rambut satu aja, apa ini?," sambungnya.

Sementara itu, ini bukan kali pertama Dikta bertemu dan bekerja sama dengan perempuan 26 tahun itu. Hal itu membuat keduanya sudah tak lagi memiliki rasa canggung saat dilibatkan dalam sebuah proyek bersama.

Prilly Latuconsina dan Dikta (Ayu/MPI)

"Kita lumayan seringnya waktu di Podcast aja sejam," kata Dikta.

Senada dengan Dikta, Prilly juga merasakan hal yang sama. Ia merasa sangat mudah untuk berakting saat dipasangkan dengan mantan personil Yovie & Nuno itu.

"Nyaman aja apalagi akting sama mas Ta tuh ya kayak nggak akting benar-benar ngalir aja kayak gitu," ungkap Prilly Latuconsina.

"Waktu itu cuma pernah ketemu sekali di podcast habis itu benar-benar ketemu setiap hari ya di series ini. Cuma kan ya ternyata kita ngobrol banyak cocok juga ngobrol di aslinya," sambungnya.

