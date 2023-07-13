Eksis di Media Sosial, Winda Yuliyanti Istikhozah Raup Cuan Puluhan Juta

JAKARTA - Winda Yuliyanti Istikhozah merupakan seorang influencer Indonesia. Ia diketahui mulai aktif menggunakan Instagram sejak 2015 lalu.

Lahir di Ciamis, Jawa Barat, perempuan yang akrab disapa Winda ini terbilang cukup eksis di media sosial. Bahkan, ia sampai memiliki followers yang cukup banyak dari eksistensinya di media sosial.

Bukan hanya berhasil meraup banyak followers. Perempuan 22 tahun ini juga mampu meraup cuan atau pundi-pundi rupiah dari hobinya bermain sosial media.

Winda sendiri diketahui cukup aktif di dua akun Instagramnya yakni @windaj_04 serta @wiendha_04. Sementara itu, ia juga memiliki channel YouTube dengan ribuan pengikut serta dua akun tiktok yakni @tempatracunkalian dan @windaje04.

Kendati disibukkan dengan kariernya sebagai influencer, Winda tetap menomorsatukan pendidikan. Ia bahkan tercatat sebagai salah satu mahasiswi di UNJ angkatan 2019.

Hidup tanpa sosok ayah lantaran sudah meninggal dunia pada 2020 lalu, membuat Winda justru semakin semangat dalam mencari uang. Ia bahkan membantu ibu serta adiknya, dan membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.

Winda juga diketahui mampu membangun bisnisnya sendiri. Melalui online, ia bahkan menjual berbagai macam produk di akun @Windajolshop_.