Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eksis di Media Sosial, Winda Yuliyanti Istikhozah Raup Cuan Puluhan Juta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:50 WIB
Eksis di Media Sosial, Winda Yuliyanti Istikhozah Raup Cuan Puluhan Juta
Winda Yuliyanti Istikhozah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Winda Yuliyanti Istikhozah merupakan seorang influencer Indonesia. Ia diketahui mulai aktif menggunakan Instagram sejak 2015 lalu.

Lahir di Ciamis, Jawa Barat, perempuan yang akrab disapa Winda ini terbilang cukup eksis di media sosial. Bahkan, ia sampai memiliki followers yang cukup banyak dari eksistensinya di media sosial.

Bukan hanya berhasil meraup banyak followers. Perempuan 22 tahun ini juga mampu meraup cuan atau pundi-pundi rupiah dari hobinya bermain sosial media.

Winda sendiri diketahui cukup aktif di dua akun Instagramnya yakni @windaj_04 serta @wiendha_04. Sementara itu, ia juga memiliki channel YouTube dengan ribuan pengikut serta dua akun tiktok yakni @tempatracunkalian dan @windaje04.

Kendati disibukkan dengan kariernya sebagai influencer, Winda tetap menomorsatukan pendidikan. Ia bahkan tercatat sebagai salah satu mahasiswi di UNJ angkatan 2019.

Winda Yuliyanti Istikhozah

Hidup tanpa sosok ayah lantaran sudah meninggal dunia pada 2020 lalu, membuat Winda justru semakin semangat dalam mencari uang. Ia bahkan membantu ibu serta adiknya, dan membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.

Winda juga diketahui mampu membangun bisnisnya sendiri. Melalui online, ia bahkan menjual berbagai macam produk di akun @Windajolshop_.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement