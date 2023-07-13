Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saipul Jamil Bungkam Pernyataan Dewi Perssik, Syahnaz Didesak Minta Maaf ke Lady Nayoan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:40 WIB
Saipul Jamil Bungkam Pernyataan Dewi Perssik, Syahnaz Didesak Minta Maaf ke Lady Nayoan
Rendy Kjaernett (Foto: Instagram)
A
A
A
 

JAKARTA - King Saipul Jamil membungkam pernyataan mantan istrinya, Dewi Perssik terkait pengakuan tak pernah ditiduri olehnya, ketika masih berstatus sebagai suami istri. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pria yang akrab disapa Bang Ipul itu di hadapan awak media.

Dalam pernyataannya, Saipul Jamil meminta Depe tak membuat pernyataan aneh tentang dirinya. Termasuk soal tak pernah disentuh olehnya.

"Gue sempet ngomong juga sama Dewi, 'Mi, mami nggak usah bikin statement yang aneh-aneh apalagi statement yang ngarang-ngarang', kayak papi nggak pernah nidurin mami," ungkap Saipul Jamil dalam video di akun Instagram @lambehofficial.

"Loh, berarti dulu, mami hamil dua kali anaknya siapa? Hayo kalau ditanya begitu? Stres kan jawabnya kan? Makanya jangan ngadi-ngadi," lanjutnya.

Saipul Jamil (Okezone)

Sementara itu, Rendy Kjaernett akhirnya muncul dan menanggapi video klarifikasi Syahnaz bersama suaminya, Jeje Govinda. Melalui video itu, adik Raffi Ahmad ini tampak memberikan keterangan terkait kabar bahwa dirinya dan Rendy memiliki hubungan asmara.

Akan tetapi, tak adanya permintaan maaf yang keluar dari mulut Syahnaz, membuat Rendy Kjaernett pun menyadari hal tersebut. Bahkan, ia mengaku setuju apabila Syahnaz meminta maaf pada istrinya terkait perselingkuhan yang mereka lakukan.

"Perlu (minta maaf). Karena kan emang yang ngelakuin ini bukan cuma gue. Itu juga, ya gue enggak usah sebut lah ya," ujar Rendy, dikutip dari kanal YouTube Rendy Kjaernett, Rabu, 12 Juli 2023.

Halaman:
1 2
