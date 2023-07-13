Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tina Toon Umumkan Kabar Pernikahan, Ungkap Alasan Gelar Intimate Wedding

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:04 WIB
Tina Toon Umumkan Kabar Pernikahan, Ungkap Alasan Gelar Intimate Wedding
Tina Toon dan Daniel (Foto: Instagram)
JAKARTA - Artis sekaligus politisi Tina Toon mengumumkan kabar bahagia. Ia rupanya sudah resmi menikah dengan pria pilihan hatinya yang bernama David.

Kabar tersebut diungkapkan langsung olehnya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Tina tampak membagikan cerita lewat enam postingan foto yang di dalamnya terdapat kumpulan potret bahagia pernikahannya yang digelar pada Juni 2023 kemarin.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan aku share pernikahanku di bulan Juni kemarin sekalian meminta doa restu kepada semuanya, dan mohon maaf banget kemarin aku menikahnya sama keluarga inti aku dan keluarga inti suami saja," ungkap Tina Toon pada keterangan fotonya.

"Jadi singkat cerita harusnya aku married itu di tahun lalu, tapi rencana berubah-ubah karena tahun lalu masih covid-covidnya, terus tiba-tiba oma sakit dan memburuk. Sempat mau nikahan di rumah tadinya biar oma bisa liat tapi takdir berkata lain, oma dipanggil Tuhan dan akhirnya rencana berubah lagi," sambungnya.

Tidak diketahui pasti tanggal pernikahan dari Tina dan David. Akan tetapi, perempuan 29 tahun ini mengatakan jika pernikahan mereka akan ditunda hingga tiga tahun lamanya usai kepergian sang oma, lantaran mengikuti tradisi Chinese yang masih kental di keluarganya dan juga sang suami.

Tina Toon

Akan tetapi, dengan pertimbangan yang matang akhirnya ia menggelar pernikahan selang 1,5 tahun kepergian sang oma. Bahkan, ia mengaku bahagia bisa menggelar pernikahan impiannya secara intimate dan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah mempelai.

"Akhirnya setelah perdebatan keluarga dan drama juga pastinyaaa (keknya yang mau merit2 semua gini ya) hahahakkk dan setelah ada masukan juga dari teman-teman dekor dan eo akhirnya ok nggak di rumah untuk matrimony dan resepsi , dan meskipun intimate wedding dan bener-bener keluarga only tapi aku bilang pengen deh tetep mewujudkan impianku pake baju wedding yang aku inginkan," paparnya.

