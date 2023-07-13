Sinopsis Film Gone Girl, Rosamund Pike Manipulatif Ben Affleck Diincar Polisi

JAKARTA - Sinopsis film Gone Girl akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Gone Girl merupakan film thriller psikologis Amerika yang dirilis pada 2014. Film ini disutradarai oleh David Fincher dan ditulis oleh Gillian Flynn, berdasarkan novel 2012 dengan judul yang sama.

Gone Girl dibintangi Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, dan Carrie Coon. Gone Girl tayang perdana sebagai film pembuka di Festival Film New York ke-52 pada 26 September 2014, dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada 3 Oktober 2014 oleh 20th Century Fox.

Gone Girl mendapatkan ulasan positif dari para kritikus. Rotten Tomatoes memberi film tersebut peringkat persetujuan 88%, berdasarkan 368 ulasan, dengan peringkat rata-rata 8/10.

Sinopsis Film Gone Girl

Nick Dunne (Ben Affleck) tak menyangka istrinya Amy hilang. Ketenaran Amy membuat publik heboh atas kabar hilang tersebut. Media kemudian menggiring sikap apatis Nick terhadap hilangnya itu mencurigakan.

Detektif Rhonda Boney dan tim forensik menemukan bukti upaya tersembunyi dan banyak darah di rumah tersebut. Boney mempelajari masalah keuangan, perselisihan pasangan, dan upaya Amy baru-baru ini untuk membeli senjata. Laporan medis menunjukkan Amy hamil, yang disangkal oleh Nick.

Pada setiap ulang tahun pernikahan, Amy menyiapkan perburuan harta karun yang rumit untuk Nick. Petunjuk tahun ini muncul di tempat-tempat Nick berhubungan seks dengan Andie, sehingga mengungkap pengetahuan Amy tentang perselingkuhannya. Nick menemukan ribuan dolar barang yang dibeli dengan kartu kreditnya disembunyikan di gudang kayu saudara kembarnya Margo.

Petunjuk Amy mengarahkan pihak berwenang ke buku harian setengah terbakar yang mendokumentasikan rasa takutnya yang semakin besar terhadap Nick dan diakhiri dengan ketakutan yang tulus bahwa dia akan membunuhnya.