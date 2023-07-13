Lulu Tobing Perdana Bintangi Film Horor, Keluar dari Zona Nyaman

JAKARTA - Lulu Tobing membintangi film horor berjudul Guna Guna Istri Muda, produksi Falcon Pictures. Ia berperan sebagai istri yang diduakan bernama Vivian.

Mulanya, Lulu Tobing mengaku sempat menolak tawaran membintangi film garapan sutradara Robby Ertanto ini. Pasalnya, bintang sinetron Tersanjung ini sangat menghindari film bergenre horor.

Bahkan, ia juga mengaku selama ini tak menonton film horor. Sehingga, Guna Guna Istri Muda sekaligus menandai debutnya untuk ambil bagian dalam produksi film horor.

BACA JUGA: Lulu Tobing Jawab Pertanyaan Terkait Kehadiran Momongan

"Awalnya menolak dulu karena ini genre yang saya hindari karena saya tidak menonton film horor, tidak menyukai film horor," ujar Lulu Tobing saat dijumpai di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

Lulu Tobing merasa mendapat pencerahan usai berdiskusi dengan pihak Falcon dimana ia mulai merasa bahwa tak ada salahnya untuk keluar dari zona nyaman dengan mencoba genre film baru, bahkan mungkin yang selama ini selalu dihindari.

"Setelah menolak saya diajak bicara ngobrol lewat video call dengan pihak Falcon saya dikasih semangat bahwa dengan menjalani hal yang lebih luas dari zona nyaman kita mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu," sambungnya.