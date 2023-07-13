Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lulu Tobing Perdana Bintangi Film Horor, Keluar dari Zona Nyaman

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:24 WIB
Lulu Tobing Perdana Bintangi Film Horor, Keluar dari Zona Nyaman
Lulu . (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lulu Tobing membintangi film horor berjudul Guna Guna Istri Muda, produksi Falcon Pictures. Ia berperan sebagai istri yang diduakan bernama Vivian.

Mulanya, Lulu Tobing mengaku sempat menolak tawaran membintangi film garapan sutradara Robby Ertanto ini. Pasalnya, bintang sinetron Tersanjung ini sangat menghindari film bergenre horor.

Bahkan, ia juga mengaku selama ini tak menonton film horor. Sehingga, Guna Guna Istri Muda sekaligus menandai debutnya untuk ambil bagian dalam produksi film horor. 

"Awalnya menolak dulu karena ini genre yang saya hindari karena saya tidak menonton film horor, tidak menyukai film horor," ujar Lulu Tobing saat dijumpai di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

Lulu Tobing merasa mendapat pencerahan usai berdiskusi dengan pihak Falcon dimana ia mulai merasa bahwa tak ada salahnya untuk keluar dari zona nyaman dengan mencoba genre film baru, bahkan mungkin yang selama ini selalu dihindari.

"Setelah menolak saya diajak bicara ngobrol lewat video call dengan pihak Falcon saya dikasih semangat bahwa dengan menjalani hal yang lebih luas dari zona nyaman kita mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/33/3089127/carissa_perusset-vS4e_large.jpg
Carissa Perusset Akui Guna-Guna Lulu Tobing dan Anjasmara: Maafkan Aku Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/206/3086534/lulu_tobing-UPNb_large.jpg
Curhat Lulu Tobing Beratnya Syuting Film Guna-Guna Istri Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/33/2975707/lulu-tobing-pamer-rambut-pendek-netizen-ini-mah-abg-lewat-8NwvAJvVX7.jpg
Lulu Tobing Pamer Rambut Pendek, Netizen: Ini Mah ABG Lewat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/33/2942569/lulu-tobing-bisa-layangkan-gugatan-cerai-lagi-sesuai-domisili-3892ok3K7S.jpg
Lulu Tobing Bisa Layangkan Gugatan Cerai Lagi Sesuai Domisili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2942292/gugatan-cerai-dibatalkan-pa-jakpus-lulu-tobing-dan-bani-mulia-sudah-pisah-rumah-voLdA5jArR.jpg
Gugatan Cerai Dibatalkan, PA Jakpus: Lulu Tobing dan Bani Mulia Sudah Pisah Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2942282/alasan-gugatan-cerai-lulu-tobing-atas-bani-mulia-dibatalkan-pengadilan-2d49vn6pA8.jpg
Alasan Gugatan Cerai Lulu Tobing Atas Bani Mulia Dibatalkan Pengadilan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement