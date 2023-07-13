Mengapa Musik Dangdut Identik dengan Goyangan?

JAKARTA - Mengapa musik dangdut identik dengan goyangan? Pertanyaan ini mungkin sering dipertanyakan mengingat keduanya menjadi dua hal yang tak terpisahkan satu sama lain.

Mengutip Esplanade, Jumat (14/7/2023), musik dangdut identik dengan goyangan karena memiliki ritme yang mengajak pendengar untuk bergerak. Tempo yang cepat serta penggunaan instrumen seperti gendang dan seruling membuat ingin bergoyang.

Karakteristik irama sederhana yang dihasilkan gendang dan seruling menjadi alasan banyak orang ikut bergoyang ketika mendengarkan musik dangdut. Rhoma Irama menjelaskan ciri-ciri tersebut dalam lagu Terajana yang dirilisnya pada 2005.

“Sulingnya suling bambu.Gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang rasa ingin berdendang,” demikian penggalan liriknya.

Namun kini, musik dangdut banyak menggunakan instrumen modern, seperti gitar, keyboard, dan bass. Meski demikian, gendang dan seruling tepat menjadi instrumen yang menjadi ciri khas musik dangdut.

Mengapa musik dangdut identik dengan goyangan? (Foto: Ayu Ting Ting/MNCTV)

Selain itu, alasan musik dangdut identik dengan goyangan juga tidak lepas dari sejarahnya, pada era '70-an. Genre ini mendapat pengaruh dari musik India dan lekat dengan rakyat dalam berbagai acara hiburan.