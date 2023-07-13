Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nadila Wantari Eks JKT48 Hadirkan Single Fase, Ungkapan Rindu ke Almarhum Ayah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |19:37 WIB
Nadila Wantari Eks JKT48 Hadirkan Single Fase, Ungkapan Rindu ke Almarhum Ayah
Nadila Wantari (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Nadila Wantari telah lulus JKT48 beberapa waktu lalu. Tak tinggal diam, dirinya kini produktif berkarya dengan menghadirkan single dan mini album.

Terbaru, Nadila menghadirkan single bertajuk Fase. Lagu ini didedikasikan untuk sang ayah, yang telah meninggal belasan tahun lalu.

Nadila Wantari

"Fase adalah lagu ballad yang sedih karena memang aku dedikasikan untuk almarhum ayahku. Lagu tentang rindu, tentang maaf, tentang hal-hal yang ingin aku sampaikan ke beliau," jelas Nadila saat berbincang dengan Okezone.

Fase menjadi sebuah ungkapan kerinduan Nadila akan sosok ayahnya. Setengah hidupnya ia jalani tanpa sosok ayah. Perjalanan hidup yang telah ia tempuh ingin disampaikan kepada ayahnya lewat lagu ini.

"Aku kepikiran membuat lagu ini pas umur 24 tahun. Ayah meninggal saat aku 12 tahun. Sudah setengah hidup aku menjalani hidup tanpa sosok ayah. Apa saja hal yang ingin aku sampaikan rasa kangen terangkum dalam lagu ini," jelas Nadila.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
