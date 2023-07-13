Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hobi Nyanyi Sejak Kecil, Tami Aulia Rilis Single Kamu di Masa Depan

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |19:37 WIB
Hobi Nyanyi Sejak Kecil, Tami Aulia Rilis Single <i>Kamu di Masa Depan</i>
Tami Aulia. (Foto: Novie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tami Aulia bercerita mengenai awal mulanya menyelami dunia tarik suara. Ia mengaku sudah gemar bernyanyi sejak masih kecil.

Bakat menyanyinya sudah terlihat kala itu Bahkan saat acara-acara pesta seperti ulang tahun, perempuan kelahiran Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) ini selalu diminta untuk bernyanyi.

"Awal-awal memang senang nyanyi dari kecil, dan sering diminta nyanyi juga saat acara-acara ulang tahun," katanya kepada Okezone di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Orangtua Mendukung Penuh

Orangtua Tami melihat bakat bernyanyinya sejak kecil itu. Ia mendapat dukungan luar biasa untuk mengembangkannya karena memiliki suara merdu.

Dukungan juga didapatkannya dari orang-orang terdekat, sehingga pemilik nama asli Aulia Pramesti Rizki Utami ini semakin percaya diri.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
