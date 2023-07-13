Hobi Nyanyi Sejak Kecil, Tami Aulia Rilis Single Kamu di Masa Depan

JAKARTA - Tami Aulia bercerita mengenai awal mulanya menyelami dunia tarik suara. Ia mengaku sudah gemar bernyanyi sejak masih kecil.
Bakat menyanyinya sudah terlihat kala itu Bahkan saat acara-acara pesta seperti ulang tahun, perempuan kelahiran Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) ini selalu diminta untuk bernyanyi.
"Awal-awal memang senang nyanyi dari kecil, dan sering diminta nyanyi juga saat acara-acara ulang tahun," katanya kepada Okezone di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Orangtua Mendukung Penuh
Orangtua Tami melihat bakat bernyanyinya sejak kecil itu. Ia mendapat dukungan luar biasa untuk mengembangkannya karena memiliki suara merdu.
Dukungan juga didapatkannya dari orang-orang terdekat, sehingga pemilik nama asli Aulia Pramesti Rizki Utami ini semakin percaya diri.