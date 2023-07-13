Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

DMasiv dan Ari Lesmana Duet di Konser 20AD To The World, Penonton Auto Terbius

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:52 WIB
DMasiv dan Ari Lesmana Duet di Konser <i>20AD To The World</i>, Penonton Auto Terbius
D'Masiv (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Band D'Masiv menggelar konser bertajuk 20AD To The World yang diselenggarakan di The Star Theatre, Singapura pada 6 Juli 2023 kemarin. Konser 20AD To The World sendiri bahkan menjadi momen spesial bagi band Rian cs untuk merayakan perjalanan musik mereka yang ke-20 tahun.

Dalam konsernya, D'Masiv sempat memberikan kejutan spesial untuk para penggemarnya di Singapura. Mereka bahkan menghadirkan vokalis Fourtwnty, Ari Lesmana di atas panggung untuk berduet bersama.

Di atas panggung, Ari Lesmana terdengar membawakan dengan apik tembang hits D'Masiv berjudul Merindukanmu. Menariknya, Ari juga menampilkan aksi panggungnya yang khas tanpa menggunakan alas kaki.

Bahkan, Rian pun sempat memuji suara merdu Ari dalam suasana konser yang membuatnya terpukau.

Dmasiv dan Ari Lesmana

"Musik membawa kami ke tempat tempat terbaik. Terimakasih Singapura untuk malam yang indah. Last night was amazing. Thank you for singing out loud masivers! and @ari_lesmana thank you for the beautiful voice on Merindukanmu. Akhirnya menyaksikan langsung anak indie nyanyi lagu menye-menye. Thanks wak!," ungkap Rian Ekky Pradipta dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 12 Juli 2023.

Dipromotori oleh Nusantaiment, konser ini juga turut menampilkan aksi panggung band asal Malaysia, Kugiran Masdo, sebagai band pembuka. Kugiran Masdo sendiri dikenal dengan lagu-lagu bernuansa pop tahun 60-an seperti Dinda, Janji Manis serta Teruna & Dara yang sempat viral di media sosial.

Managing Director Nusantaiment, Tomomi, menjelaskan, konser 20AD To The World di Singapura ini terasa begitu spesial. Sebab, konser ini merupakan salah satu pesta besar untuk memperingati perjalanan 20 tahun D'MASIV di industri musik.

"Konser D'Masiv 20AD To The World hadir untuk menyajikan pengalaman tak terlupakan sehingga penonton merasa terinspirasi, bersemangat, dan termotivasi. Dengan perpaduan unik antara aktivitas interaktif dan pertunjukan menarik, konser ini diharapkan bisa memberikan sesuatu untuk semua orang," ungkapnya.

