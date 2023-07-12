Kaesang Pangarep Menang Kategori Konten Kreator Talkshow Terfavorit di VCCA 2023

JAKARTA - Kaesang Pangarep menjadi pemenang salah satu kategori yang ada di ajang Video Content Creator Award 2023, yang ditayangkan secara langsung di GTV, Rabu (12/7/2023).

Kaesang memenangkan kategori Content Creator Talkshow Terfavorit melalui sejumlah konten-kontennya yang ada di Gk Hebat.

Ia bahkan mengalahkan beberapa nomine lain seperti konten Close The Door milik Deddy Corbuzier, Curhat Bang milik Denny Sumargo, Vindes, hingga Podcast Warung Kopi dari Has Creative.

Usai diumumkan menjadi pemenang, Kaesang lantas memasuki area panggung untuk memberikan ‘speech’ dan menerima piala penghargaan.

Tak sendirian, seperti biasa, kapanpun dan dimanapun berada, Kaesang selalu ditemani istri tercinta, Erina Gudono, yang malam itu tampak cantik dan elegan dalam balutan dress batik berwarna gold dengan luaran kebaya modern polos berwarna hitam.

Kaesang yang berdiri gagah di samping Erina lantas langsung mengutarakan rasa terima kasihnya kepada sang istri, karena telah memberinya dukungan selama ini.

Tak ketinggalan, ia juga turut mengucapkan terima kasih kepada tim Gk Hebat yang menurutnya telah bekerja keras untuk membuat konten terbaik.

“Yang pertama-tama pasti saya mau ucapkan terima kasih buat istri tercinta saya yang paling cantik yang selalu support saya. Yang kedua juga ada tim hore saya yang kerja siang malem terus. Terimakasih,” ujar Kaesang sambil memegang dan mengangkat piala penghargaan VCCA 2023 di tangannya.

Bukan Kaesang namanya jika tidak melontarkan kalimat ‘jokes receh’ nya. Di akhir sambutan, Kaesang mengaku berniat ingin sekalian kampanye di atas panggung. Namun, apa daya, panggung tersebut bukanlah panggung kampanye, melainkan panggung megah VCCA 2023.

“Di sini sebenarnya saya pengen kampanye cuma nggak boleh. Cuma yaudah nggak apa-apa. Mungkin lain kali aja. Yang penting buat kalian semua, jangan lupa untuk nonton Pod Kaesang Depo pertama,” katanya.

Sebagai informasi, Video Content Creator Awards kembali hadir tahun ini sebagai bentuk apresiasi GTV sebagai home of entertainment kepada kreator konten digital.

