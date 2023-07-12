Kalahkan Tiara Andini, Lyodra Menang Video Content Creator Award 2023

JAKARTA - Video Content Creator Award 2023 menghadirkan sederet nama tersohor di setiap kategorinya. Termasuk pula kategori Content Creator Musik Terfavorit.

Antara lain yang menduduki kategori tersebut Tri Suaka sekaligus Nabila Maharani, Tiara Andini, dan Lyodra Ginting. Lantas, siapa kah yang memenangkan Content Creator Musik Terfavorit?

Rony, Salma, dan Nabila kompak berdiri di atas panggung membacakan nama pemenang dari kategori yang memasukan sederet nama musisi berbakat Tanah Air. Bukan Tiara Andini, melainkan Lyodra Ginting lah yang menyabet piala Content Creator Musik Terfavorit.

"Terima kasih buat penghargaan ini, terimakasih banyak GTV," kata Lyodra, Rabu (12/7/2023).

Dalam kesempatan speech singkat ini, Lyodra pun berharap para musisi kelak akan lebih bersemangat menciptakan karya terbaik.

"Semoga ke depannya terus menambah semangat para musisi untuk menciptakan karya, semuanya dukung terus para musisi. Terima kasih banyak semuanya," kata Lyodra.

BACA JUGA: