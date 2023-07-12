Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Arbani Yasiz Dapat Tantangan di Series Terbaru RCTI

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:54 WIB
Arbani Yasiz Dapat Tantangan di Series Terbaru RCTI
Arbani Yasiz (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arbani Yasiz mendapatkan tantangan baru dalam series terbaru RCTI yang akan rilis pada Juli 2023 ini. Bani akan memerankan sebagai Ridho, dan akan menghadapi cinta segitiga dengan dua pemain utama .

Selain itu, kata Bani, ini kali pertamanya ia berperan sebagai Ira dewasa yang biasanya dalam sinetron sebelumnya selalu mendapatkan peran sebagai anak muda atau sekolah.

Arbani Yasiz Dapat Tantangan di Series Terbaru RCTI

"Ini jadi pertama kali memerankan dewasa. Ya wajah saya kan begini ya (terlihat awet muda), jadi kemarin-kemarin seringnya berperan yang santai, pelajar," katanya saat ditemui di lokasi syuting di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023).

Sementara itu sutradara kenamaan MNC Picture, Indrayanto menambahkan, series atau sinetron terbaru RCTI yang sebentar lagi akan rilis ini menyajikan tampilan visual berbeda.

Di mana lokasi syuting diadakan di wilayah pedesaan dan perkebunan teh. Maka ceritanya akan menjadi lebih menarik, dan penonton akan terbawa dengan alur ceritanya.

"Biasanya menampilkan suasana perkantoran, real estate, bank, kali ini adalah perkebunan teh jadi suasananya jadi lebih baru dan fresh," terangnya.

 BACA JUGA:

