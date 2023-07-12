Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

12 Kontestan Siap Duel Bintang di Kontes Swara Bintang di MNCTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:32 WIB
12 Kontestan Siap Duel Bintang di Kontes Swara Bintang di MNCTV
Kontes Swara Bintang MNCTV (Foto: ist)
JAKARTA - Sebanyak 12 kontestan Kontes Swara Bintang siap bersaing untuk menjadi bintang dangdut, Rabu (12/7/2023) di MNCTV. Mereka siap memberikan segala kemampuan olah vokalnya di hadapan para juri.

Sebanyak 12 kontestan yang nanti akan panaskan panggung Kontes Swara Bintang ialah Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Christina (Surabaya), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Riyani (Bangka Belitung), Faris (Surabaya), Rafi (Yogyakarta), Ardian (Bekasi), Mikal (Medan), Rahmat (Malang). Mereka akan memperebutkan 10 besar dan akan berlanjut ke babak duel bintang selanjutnya.

BACA JUGA:

MNCTV Mulai Tayangkan Kontes Swara Bintang Besok 

Kontes Swara Bintang MNCTV

Mereka akan tampil di hadapan Marion Jola, Inul Daratista, Iis Dahlia, Ayu Ting Ting dan Caren Delano sebagai juri, kemudian para juri juga akan tampil untuk menambah meriahnya panggung Kontes Swara Bintang. Juga akan ada aksi seru dari We Hustle sebagai bintang tamu.

Akan banyak kejutan yang akan disajikan di panggung kontes Swara Bintang duel bintang, seperti kolaborasi antar kontestan juga special performance dari para para juri dan bintang tamu.

Kontes bergengsi ini akan dipandu oleh host ternama yang sudah tidak asing lagi yaitu Rian Ibram dan Astrid Tiar. Siapakah yang akan lolos untuk masuk ke babak 10 besar di duel bintang selanjutnya?.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Siaran digital MNCTV di rumah tiba-tiba hilang? Atau mau scan ulang, tapi tidak ada sinyal? Jangan panik pemirsa!

