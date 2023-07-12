12 Kontestan Siap Duel Bintang di Kontes Swara Bintang di MNCTV

JAKARTA - Sebanyak 12 kontestan Kontes Swara Bintang siap bersaing untuk menjadi bintang dangdut, Rabu (12/7/2023) di MNCTV. Mereka siap memberikan segala kemampuan olah vokalnya di hadapan para juri.

Sebanyak 12 kontestan yang nanti akan panaskan panggung Kontes Swara Bintang ialah Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Christina (Surabaya), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Riyani (Bangka Belitung), Faris (Surabaya), Rafi (Yogyakarta), Ardian (Bekasi), Mikal (Medan), Rahmat (Malang). Mereka akan memperebutkan 10 besar dan akan berlanjut ke babak duel bintang selanjutnya.

Mereka akan tampil di hadapan Marion Jola, Inul Daratista, Iis Dahlia, Ayu Ting Ting dan Caren Delano sebagai juri, kemudian para juri juga akan tampil untuk menambah meriahnya panggung Kontes Swara Bintang. Juga akan ada aksi seru dari We Hustle sebagai bintang tamu.

Akan banyak kejutan yang akan disajikan di panggung kontes Swara Bintang duel bintang, seperti kolaborasi antar kontestan juga special performance dari para para juri dan bintang tamu.

Kontes bergengsi ini akan dipandu oleh host ternama yang sudah tidak asing lagi yaitu Rian Ibram dan Astrid Tiar. Siapakah yang akan lolos untuk masuk ke babak 10 besar di duel bintang selanjutnya?.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF.

