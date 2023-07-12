Malam Ini, Video Content Creator Awards 2023 Hadirkan Sederet Artis Ternama

JAKARTA - Video Content Creator Awards kembali hadir tahun ini, ini merupakan bentuk apresiasi GTV sebagai home of entertainment kepada kreator konten digital. Seperti yang diketahui beberapa platform digital sudah menjadi media hiburan alternatif untuk kehidupan kita sehari-hari.

Fenomena ini dilihat sebagai peluang yang besar bagi banyak orang, mulai dari kreator kecantikan hingga otomotif banyak bermunculan akhir-akhir ini. Terlebih 3 tahun ke belakang banyak masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dihibur oleh banyaknya konten kreatif dari para kreator.

Menjadi salah satu pencapaian yang prestisius, sepuluh trofi dari sepuluh kategori bergengsi siap diperebutkan oleh berbagai kreator konten ternama, di malam penghargaan konten kreator satu-satunya di TV Indonesia ini.

Menjadi barometer kesuksesan konten kreator, malam puncak VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS 2023 akan digelar pada Rabu, 12 Juli 2023. Disiarkan langsung dari studio RCTI+, studio tercanggih di Asia pada pukul 19.30 WIB, yang akan dipandu oleh Raffi Ahmad, Rina Nose, dan juga Fadil Jaidi, trio host heboh yang akan menjamin acara meriah sampai akhir.

Sederet penampilan dari selebriti papan atas juga membuat malam puncak VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS 2023 sayang untuk dilewatkan. Mulai dari trio Idol pendatang baru paling hot Salma, Nabila, dan Rony yang akan membawakan penampilan spektakuler. Ditambah lagi kolaborasi paling spesial dari Happy Asmara, Wika Salim, Arlida Putri, diiringi DJ Tessa Morena dan joget viral dari Mulyadi, serta sketsa yang akan mengocok perut dari deretan komedian kenamaan seperti Sule, Dicky Difie, Dede Sunandar, Daus Separo, Angel Karamoy, Vega Darwanti, dan Ummi Quary.

Tak ketinggalan juga penampilan spesial dari Kaesang Pangarep, Audrey A King Of The Jungle, Trisuaka, Nabila Maharani, Fajar Sadboy, hingga Fitri dan Salsa yang viral karena chuaks-nya. Dilihat dari banyaknya selebriti dan content creator yang berpartisipasi, dapat dipastikan malam puncak VIDEO CONTENT CREATOR AWARDS 2023 akan berjalan seru dan meriah.

