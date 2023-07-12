Advertisement
Ranty Maria Bakal Kembali Jadi Putri di Series Terbaru RCTI

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:09 WIB
Ranty Maria Bakal Kembali Jadi Putri di Series Terbaru RCTI
Ranty Maria (Foto: IG Ranty Maria)
JAKARTA - Ranty Maria kembali memerankan Putri di series terbarunya di RCTI, yang akan segera tayang pada Juli 2023. Di mana sebelumnya nama tersebut sudah dipakai di series sebelumnya bersama Verrel Bramasta yaitu Putri dan Pangeran (PUPA).

"Jadi fun fact-nya di sini lagi-lagi namaku Putri karena sebelumnya nama di Putri dan Pangeran namaku Putri Aurora. Sempat bilang ke kantor kenapa gak ganti aja, karena nama Putri dan Pangeran itu sudah melekat banget," katanya saat ditemui di lokasi syuting di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023).

 Ranty Maria

Kata Ranty, karakter Putri yang satu ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Ia memerankan sebagai anak juragan perkebunan teh, bahkan menjalani realita kehidupannya terbilang sulit.

"Bedanya Putri yang sekarang lebih berat, karena Putri yang ini harus memikul sebuah aib di usia dia yang remaja, namun dia membungkus itu dengan baik," tuturnya.

Tak hanya itu saja, series drama keluarga ini juga menguras emosi yang sangat dalam. Bahkan Ranty sendiri cukup banyak adegan menangis, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya.

Walaupun banyak air mata, namun Putri di luar tetap terlihat tegar dan dia bisa membungkus segala emosinya dengan baik. Sehingga akan membawa para penonton setia RCTI semakin penasaran dibuatnya.

 BACA JUGA:

"Scene aku sebenarnya kebanyakan nangis, jadi siap-siap sediakan tisu karena aku bacanya sedih banget. Tapi di luar di adalah sosok yang tenang dan tegar , dia nangis karena situasi," terangnya.

