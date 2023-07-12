Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Kontroversi Keluarga Azhari: Heboh Foto Syur hingga Kasus Narkoba

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |03:30 WIB
5 Kontroversi Keluarga Azhari: Heboh Foto Syur hingga Kasus Narkoba
Keluarga Azhari - Tia, Rahma dan Sarah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sederet kontroversi mewarnai pemberitaan terkait keluarga Azhari. Menariknya, kontroversi tersebut muncul saat mereka tengah berada di puncak kariernya.

Bukan hanya soal foto syur, kasus narkoba pun sempat membuat nama keluarga ini kembali disorot. Terlebih kala itu, Ibra Azhari sempat ditangkap sebanyak empat kali terkait kasus narkoba.

Berikut, kontroversi keluarga Azhari:

1. Foto Syur

Pada 2008 jagad hiburan sempat dihebohkan dengan kemunculan foto syur Rahma Azhari bersama saudaranya, Sarah Azhari. Foto syur keduanya bahkan tersebar di internet hingga akhirnya mereka melaporkan pakar telematika, Roy Suryo, dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Sementara itu, keseksian tubuh Sarah Azhari sendiri sempat menjadi konsumsi publik lantaran muncul di majalah panas Indonesia.

Keluarga Azhari

2. Berebut Warisan

Keluarga Azhari juga sempat ribut masalah harta warisan. Bahkan Ayu Azhari dituding menghilangkan hak waris dua adiknya, yakni Lukman dan Rachel.

Tak hanya itu, anak pertama Ayu yakni Axel Gondokusumo juga sempat melaporkan ibunya dengan tuduhan pengambilan hak waris tanpa sepengetahuan ayahnya, Djody Gondokusumo sebesar Rp150 juta. Ia juga diketahui pernah menuntut anak dari suami keduanya, Sean Azad dengan tuduhan pencurian Rp445 juta untuk membuat sang putra jera.

Halaman:
1 2
