Profil Sarah Azhari, Artis Seksi Kontroversial yang Hijrah ke Amerika

JAKARTA - Profil Sarah Azhari akan dibahas dalam artikel ini. Sarah Azhari sendiri diketahui merupakan seorang artis peran, presenter, model dan juga penyanyi asal Indonesia.

Lahir di Bandung, Jawa Barat, Sarah Azhari merupakan adik kandung dari Ayu Azhari dan Ibra Azhari. Ia diketahui memiliki lima orang adik kandung, yakni Rahma Azhari, Lukman Azhari, Tia Azhari dan Rachel Azhari.

Sarah Azhari sendiri sudah malang melintang di dunia hiburan sejak 1997 silam hingga saat ini. Ia diketahui debut lewat serial televisi berjudul Istana Impian. Bahkan, Sarah juga sempat bermain di serial lupus Milenia, Damar Wulan, Montir-Montir Cantik, hingga Senja Makin Merah.

Pada 1998, ia mendapatkan tawaran bermain di film bioskop mulai dari Daun di Atas Bantal (1998), Tiren: Mati Kemaren (2008), Suami-suami Takut Istri The Movie (2008), hingga Hantu Cantik Kok Ngompol (2016).

Sarah juga sempat merilis album studio bertajuk Peluk Aku Cium Aku pada 1999 dan mini album pada 2009. Album studio Sarah bahkan diproduseri oleh Anang Hermansyah dan terbilang cukup sukses di pasaran.

Pada 16 April 2000 ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Pedro Miguel Carrascalão yang merupakan putra dari mantan Gubernur Timor Leste ketiga, Mario Viegas. Dari pernikahan tersebut Sarah dan Pedro dikaruniai seorang anak bernama Albany Ray.

Bukan Sarah Azhari namanya jika muncul tanpa kontroversi. Pada 2005, Sarah sempat dituntut terkait kasus pemukulan terhadap seorang wartawan. Hal itu terjadi lantaran ia kesal ketika ditanya terkait kisruh pernikahan saudaranya, Rahma Azhari.