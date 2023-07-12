Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Lepas Hijab, Adik: Kakak Hebat, Kakak Kuat

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:30 WIB
Nathalie Holscher Lepas Hijab, Adik: Kakak Hebat, Kakak Kuat
Nathalie Holscher dan adiknya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis sekaligus mantan DJ, Nathalie Holscher membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Tak hanya netizen, tetapi juga teman-teman dekatnya dan keluarga.

Bagaimana tidak, wanita 30 tahun ini memutuskan untuk melepas hijab yang telah dikenakannya sejak 2020 lalu. Tepatnya, ketika ia memutuskan untuk menjadi seorang mualaf.

Keputusannya tersebut sontak membuat janda komedian Sule ini mendapatkan respon sinis dari netizen. Termasuk, cibiran hingga hujatan dari netizen terkait keputusannya tersebut.

Kendati demikian, sebagai adik, Nadya Holscher tetap memberikan dukungannya pada sang kakak. Bahkan baru-baru ini, ia sempat mengunggah fotonya bersama Nathalie di Instagram Story sambil meminta agar sang kakak bisa selalu kuat.

Nathalie dan Nadya Holscher

"Uti tau kakak capek, kakak lelah. Kakak hebat, kakak kuat kok," tulis Nadya di Instagram Storynya.

"Netizen memang sejahat itu dan nggak tahu apa yang kakak rasain. Uti pun jadi kakak nggak akan kuat. Strong kak! Jadilah diri kakak sendiri," sambungnya.

Halaman:
1 2
