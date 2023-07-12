Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Artis Cantik Jadi Janda Gemoy Idaman para Pria

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |00:30 WIB
8 Artis Cantik Jadi Janda Gemoy Idaman para Pria
Wulan Guritno (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ada beberapa artis cantik di Indonesia yang menjadi perhatian para kaum adam lantaran status janda mereka. Paras cantik, sikap baik hati, hingga bentuk tubuh ideal, membuat para pria tentu berharap bisa menjadi pengganti mantan suami mereka.

Sedikitnya, ada delapan artis cantik yang kerap menjadi perhatian para pria. Ada yang menjanda lantaran menggugat cerai suami, tetapi ada pula yang ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh suaminya.

Berikut, artis cantik yang jadi janda gemoy idaman pria:

1. Aura Kasih

Aura Kasih

Penyanyi sekaligus artis Aura Kasih telah resmi menjanda sejak 28 April 2021 lalu. Ia diketahui melayangkan gugatan cerainya pada sang suami, Erick Amaral, lantaran tak sanggup menjalani long distance relationship (LDR).

2. Wulan Guritno

Wulan Guritno

Keputusan Wulan Guritno menjadi janda untuk kedua kalinya tak membuat para pria enggan menawarkan diri menggantikan sosok mantan suaminya. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang kerap menggoda wanita 42 tahun ini disetiap kolom komentar unggahannya di Instagram.

Halaman:
1 2 3
