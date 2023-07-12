Lepas Citra Cowok Cool, Rafael Tan Kini Bebas Jadi Mamang Sunda

JAKARTA - Rafael Tan kini viral karena konten seblak. Ia yang dulu dikenal dengan citra cool sebagai anak boyband, kini tak malu tampil bodor alias jenaka dengan berbicara bahasa Sunda.

"Sekarang ada dua mode. Mode mamang atau mode Rafael," ujarnya, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (12/7/2023).

BACA JUGA: Rafael Tan Akui Alami Post Power Syndrome saat SMASH Meredup

"Kalau mode mamang ya begini (menunjukkan penampilannya menggunakan ikat kepala khas sunda), kalau mode Rafael yang Korea. Pakai jaket kulit, rambut di-styling," lanjutnya.

Pria asal Garut, Jawa Barat, ini justru mengatakan penampilannya saat ini adalah dirinya sendiri. Lahir dan besar di tanah Sunda, ia memang terbiasa berbicara bahasa daerahnya dan senang bergurau.

"Emang gue orang Sunda, orang Garut asli, semua mama, papa, dan lahir di sana," kata Rafael.