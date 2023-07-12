Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lepas Citra Cowok Cool, Rafael Tan Kini Bebas Jadi Mamang Sunda

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:30 WIB
Lepas Citra Cowok <i>Cool</i>, Rafael Tan Kini Bebas Jadi Mamang Sunda
Rafael Tan. (Foto: YouTube/Deddy Corbuzier)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Tan kini viral karena konten seblak. Ia yang dulu dikenal dengan citra cool sebagai anak boyband, kini tak malu tampil bodor alias jenaka dengan berbicara bahasa Sunda.

"Sekarang ada dua mode. Mode mamang atau mode Rafael," ujarnya, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (12/7/2023).

"Kalau mode mamang ya begini (menunjukkan penampilannya menggunakan ikat kepala khas sunda), kalau mode Rafael yang Korea. Pakai jaket kulit, rambut di-styling," lanjutnya.

Pria asal Garut, Jawa Barat, ini justru mengatakan penampilannya saat ini adalah dirinya sendiri. Lahir dan besar di tanah Sunda, ia memang terbiasa berbicara bahasa daerahnya dan senang bergurau.

"Emang gue orang Sunda, orang Garut asli, semua mama, papa, dan lahir di sana," kata Rafael.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/33/2849610/lahir-di-keluarga-beda-agama-rafael-tan-pagi-gereja-siang-wihara-sore-salat-DJzSCi0wlA.jpg
Lahir di Keluarga Beda Agama, Rafael Tan: Pagi Gereja, Siang Wihara, Sore Salat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/33/2847203/bantah-jadi-orang-ketiga-ari-wibowo-dan-inge-anugrah-rafael-tan-tak-akan-minta-maaf-5s8ZDhA5Ij.jpg
Bantah Jadi Orang Ketiga Ari Wibowo dan Inge Anugrah, Rafael Tan Tak Akan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/33/2847200/betah-menjomblo-rafael-tan-ngurus-seblak-aja-kewalahan-apalagi-cewek-lddrMSNhpm.jpg
Betah Menjomblo, Rafael Tan: Ngurus Seblak Aja Kewalahan Apalagi Cewek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/33/2845453/tak-ada-job-hingga-jualan-bakso-aci-rafael-tan-sempat-malu-VOBdrXzJRc.jpg
Tak Ada Job hingga Jualan Bakso Aci, Rafael Tan Sempat Malu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/33/2844860/rafael-sm-sh-syok-saat-video-seblaknya-viral-dan-ditonton-jutaan-orang-y7cbG8mFW2.jpg
Rafael SM*SH Syok Saat Video Seblaknya Viral dan Ditonton Jutaan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/33/2844128/profil-rafael-tan-populer-bareng-smash-hingga-dituding-selingkuhan-istri-ari-wibowo-dSMsMukbDS.jpg
Profil Rafael Tan, Populer Bareng SMASH hingga Dituding Selingkuhan Istri Ari Wibowo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement