HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ngefans dengan Rayyanza Cipung, Prilly Latuconsina: Dia Hiburan Aku

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |20:35 WIB
Ngefans dengan Rayyanza Cipung, Prilly Latuconsina: Dia Hiburan Aku
Prilly Latuconsina dan Cipung (Foto: IG Prilly)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina menjadi salah satu figur publik yang tidak bisa menolak pesona anak bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung.

Tingkah laku bocah yang belum genap 2 tahun itu selalu menggemaskan, bahkan Cipung kerap berlagak seperti paham dengan obrolan orang dewasa.

Gak hanya itu, Cipung juga senang bekerja dan tampil di depan kamera. Melihat hal tersebut Prilly Latuconsina tetap menganggap bahwa Rayyanza hanya seorang bayi biasa.

Prilly Latuconsina Siap Datang ke Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier 

Prilly Latuconsina dan Cipung

"Aku lihat Cipung seperti bayi pada umumnya ya, nggak yang bayi mahal ataupun kerja terus, karena kan anaknya seneng. Nggak ada paksaan," kata Prilly Latuconsina di kawasan, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).

Tak heran jika banyak yang suka dengan adik Rafathar Malik Ahmad itu. Bahkan perempuan 26 tahun ini tak menampik apabila melihat Cipung menjadi hiburannya untuk melepas penat setelah seharian bekerja.

"Menurut aku wajarlah kalau banyak yang suka Cipung karena itu bayi pinter banget, udah kenal huruf sekarang. Ya hiburan aku Cipung, ya jadi wajar aja," ungkap Prilly Latuconsina.

Halaman:
1 2
