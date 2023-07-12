Irma Purba Sebut Ada Sosok Mami yang Dekati Putrinya

JAKARTA - Irma Purba terus mengorek soal masalah rumah tangganya selepas pengumuman perceraiannya dengan Boris Bokir. Kali ini, ia menyinggung sosok perempuan yang ingin dipanggil mami.

Melalui Insta Story-nya, Irma mengaku ada seorang perempuan yang ingin dipanggil oleh anaknya dan Boris dengan sebutan mami.

"Oi iya satu lagi, khusus yang ini buat seseorang yang minta dipanggil 'Mami' sama anak gw," tulis irma Purba.

"Mba.. eh tante, eh apasih gw manggilnya, Mami. Shalom ini aku kandung dan lahirkan. Aku rawat sendirian dengan segala kekuranganku," lanjutnya.

Menurut Irma, putrinya menolak tinggal bersama ayahnya. Bocah itu mengaku takut dengan perempuan tersebut.

"Berkali-kali dia bilang gak mau sama Papa. Ada Mami, takut sama mami. Kakak Shalom nangis. Mami Marah sama kakak Shalom," ungkapnya.