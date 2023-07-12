Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irma Purba Sebut Ada Sosok Mami yang Dekati Putrinya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |05:30 WIB
Irma Purba Sebut Ada Sosok Mami yang Dekati Putrinya
Irma Purba. (Foto: Instagram/@irmapurbas)
A
A
A

JAKARTA - Irma Purba terus mengorek soal masalah rumah tangganya selepas pengumuman perceraiannya dengan Boris Bokir. Kali ini, ia menyinggung sosok perempuan yang ingin dipanggil mami.

Melalui Insta Story-nya, Irma mengaku ada seorang perempuan yang ingin dipanggil oleh anaknya dan Boris dengan sebutan mami.

"Oi iya satu lagi, khusus yang ini buat seseorang yang minta dipanggil 'Mami' sama anak gw," tulis irma Purba.

"Mba.. eh tante, eh apasih gw manggilnya, Mami. Shalom ini aku kandung dan lahirkan. Aku rawat sendirian dengan segala kekuranganku," lanjutnya.

Menurut Irma, putrinya menolak tinggal bersama ayahnya. Bocah itu mengaku takut dengan perempuan tersebut.

"Berkali-kali dia bilang gak mau sama Papa. Ada Mami, takut sama mami. Kakak Shalom nangis. Mami Marah sama kakak Shalom," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017431/berkelas-begini-reaksi-irma-purba-saat-didekati-suami-orang-Ks7f9jE3Kt.jpg
Berkelas! Begini Reaksi Irma Purba saat Didekati Suami Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016470/setahun-pisah-boris-bokir-dan-irma-purba-tutupi-perceraian-dari-anak-jw2uiK32rD.jpg
Setahun Pisah, Boris Bokir dan Irma Purba Tutupi Perceraian dari Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016418/irma-purba-selektif-cari-pasangan-hidup-gegara-trauma-bercerai-dari-boris-bokir-vEYF5pfMUK.jpg
Irma Purba Selektif Cari Pasangan Hidup Gegara Trauma Bercerai dari Boris Bokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016291/boris-bokir-minta-cerai-sampai-3-kali-irma-purba-dia-nggak-bahagia-sama-aku-ZeLJWr5xqL.jpg
Boris Bokir Minta Cerai Sampai 3 Kali, Irma Purba: Dia Nggak Bahagia Sama Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/33/2993280/pacar-diejek-ani-ani-boris-bokir-ngamuk-hati-hati-mulutmu-jChOt4gS8F.jpg
Pacar Diejek Ani-Ani, Boris Bokir Ngamuk: Hati-Hati Mulutmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/33/2876007/sibuk-promo-film-boris-bokir-ogah-bahas-perceraian-7xyJcZiwV7.jpg
Sibuk Promo Film, Boris Bokir Ogah Bahas Perceraian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement