Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resmi Cerai, Shandy Aulia Beri Akses Seluas-luasnya untuk David Herbowo Bertemu Anak

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:30 WIB
Resmi Cerai, Shandy Aulia Beri Akses Seluas-luasnya untuk David Herbowo Bertemu Anak
Shandy Aulia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Shandy Aulia dan David Herbowo telah resmi bercerai. putusan tersebut bahkan telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada hari ini, Rabu (12/7/2023).

Meski sudah bercerai, hubungan komunikasi antara orang tua dari Claire Herbowo itu masih tetap terjalin baik. Bahkan bintang film Eiffel I'm In Love itu mengatakan bahwa dirinya akan tetap membuka komunikasi dengan David Herbowo pasca-putusan cerai dibacakan.

Hal tersebut semakin kuat usai kuasa hukumnya, yakni Wijayono Hadi Sukrisno menjelaskan terkait keinginan kliennya tersebut. Bahkan ia pun menyebut jika hingga kini Shandy dan David masih sepakat untuk mengasuh buah hati mereka bersama-sama.

"Masih karena untuk bertemu sama anak dan hak asuh diasuh bersama," beber Kris kepada awak media.

Shandy Aulia dan David Herbowo

Menariknya, Kris juga menjelaskan jika di dalam isi putusan perceraian Shandy pun rupanya membuka akses seluas-luasnya, kepada David Herbowo untuk bertemu putrinya.

"Dibutir ketiga putusan adalah menyerahkan hak pemeliharaan dan hak asuh kepada Shandy Aulia, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada suami untuk bertemu kapanpun," beber Wijayono.

"Nggak ada, nggak ada cuma nggak cuma mereka bisa mempunyai akses kapanpun," tambahnya.

Soal nafkah, Kris mengatakan bahwa hal tersebut sama sekali tak dibahas dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Shandy Aulia. Mengingat, kedua belah pihak hanya fokus pada perceraian dan hak asuh anak saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177307/shandy_aulia-PWLX_large.jpg
Shandy Aulia Gunakan Jasa MUA demi Punya Foto Paspor yang Proper 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082990/shandy_aulia-zAnR_large.jpg
Seksinya Shandy Aulia Main Golf, Tampil Chic dengan Rok Mini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/194/3054155/shandy_aulia-RfPB_large.jpg
OOTD Shandy Aulia dalam Balutan Kebaya, Anggun Bagai Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997324/shandy-aulia-unggah-momen-dubai-diterjang-badai-dahsyat-Vnr6RZAlth.jpg
Shandy Aulia Unggah Momen Dubai Diterjang Badai Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996911/shandy-aulia-berjilbab-saat-kunjungi-masjid-sheikh-zayed-ramai-didoakan-dapat-hidayah-XCRg7Gs4sm.jpg
Shandy Aulia Berjilbab saat Kunjungi Masjid Sheikh Zayed, Ramai Didoakan Dapat Hidayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/33/2995131/potret-shandy-aulia-pakai-baju-muslim-saat-liburan-ke-dubai-LxSv9d81Qh.jpg
Potret Shandy Aulia Pakai Baju Muslim saat Liburan ke Dubai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement