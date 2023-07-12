Resmi Cerai, Shandy Aulia Beri Akses Seluas-luasnya untuk David Herbowo Bertemu Anak

JAKARTA - Shandy Aulia dan David Herbowo telah resmi bercerai. putusan tersebut bahkan telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada hari ini, Rabu (12/7/2023).

Meski sudah bercerai, hubungan komunikasi antara orang tua dari Claire Herbowo itu masih tetap terjalin baik. Bahkan bintang film Eiffel I'm In Love itu mengatakan bahwa dirinya akan tetap membuka komunikasi dengan David Herbowo pasca-putusan cerai dibacakan.

Hal tersebut semakin kuat usai kuasa hukumnya, yakni Wijayono Hadi Sukrisno menjelaskan terkait keinginan kliennya tersebut. Bahkan ia pun menyebut jika hingga kini Shandy dan David masih sepakat untuk mengasuh buah hati mereka bersama-sama.

"Masih karena untuk bertemu sama anak dan hak asuh diasuh bersama," beber Kris kepada awak media.

Menariknya, Kris juga menjelaskan jika di dalam isi putusan perceraian Shandy pun rupanya membuka akses seluas-luasnya, kepada David Herbowo untuk bertemu putrinya.

"Dibutir ketiga putusan adalah menyerahkan hak pemeliharaan dan hak asuh kepada Shandy Aulia, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada suami untuk bertemu kapanpun," beber Wijayono.

"Nggak ada, nggak ada cuma nggak cuma mereka bisa mempunyai akses kapanpun," tambahnya.

Soal nafkah, Kris mengatakan bahwa hal tersebut sama sekali tak dibahas dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Shandy Aulia. Mengingat, kedua belah pihak hanya fokus pada perceraian dan hak asuh anak saja.