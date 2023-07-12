Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Siap Datang ke Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:05 WIB
Prilly Latuconsina Siap Datang ke Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
Prilly Latuconsina siap datangi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier (Foto: IG Prilly)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina memberikan tanggapan soal kemungkinan Luna Maya dan Maxime Bouttier menikah.

"Nggak tahu kalau itu, nggak berani komen karena bener-bener nggak tahu apa-apa," kata Prilly Latuconsina di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).

Luna Maya dan Maxime Bouttier

Prilly Latuconsina merupakan mantan kekasih Maxime Bouttier, meski sudah putus keduanya masih menjalin hubungan baik. Oleh karena itu, jika memang nantinya Luna Maya dan Maxime Bouttier menikah, Prilly Latuconsina berjanji akan datang, asalkan diundang.

"Datang dong, datang lah," ucap Prilly Latuconsina.

Lebih lanjut, perempuan 26 tahun itu mengaku ikut senang melihat Maxime Bouttier kini bahagia bersama kekasih barunya.

"Senang dong. Pasti aku sangat happy kalau mantan aku happy. Kan putusnya baik-baik," lanjut Prilly Latuconsina.

Pemain film Danur itu mengaku kerap mendoakan sang mantan untuk mendapatkan pasangan yang baik.

"Jadi di akhir hubungan itu aku selalu berdoa semoga (Maxime) mendapat yang lebih baik," tutur Prilly Latuconsina.

1 2
Berita Terkait
Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: You’re So Hot
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  
Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu
Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi
Biodata dan Agama  Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen
