Prilly Latuconsina Siap Datang ke Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier

JAKARTA - Prilly Latuconsina memberikan tanggapan soal kemungkinan Luna Maya dan Maxime Bouttier menikah.

"Nggak tahu kalau itu, nggak berani komen karena bener-bener nggak tahu apa-apa," kata Prilly Latuconsina di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).

Prilly Latuconsina merupakan mantan kekasih Maxime Bouttier, meski sudah putus keduanya masih menjalin hubungan baik. Oleh karena itu, jika memang nantinya Luna Maya dan Maxime Bouttier menikah, Prilly Latuconsina berjanji akan datang, asalkan diundang.

"Datang dong, datang lah," ucap Prilly Latuconsina.

Lebih lanjut, perempuan 26 tahun itu mengaku ikut senang melihat Maxime Bouttier kini bahagia bersama kekasih barunya.

"Senang dong. Pasti aku sangat happy kalau mantan aku happy. Kan putusnya baik-baik," lanjut Prilly Latuconsina.

Pemain film Danur itu mengaku kerap mendoakan sang mantan untuk mendapatkan pasangan yang baik.

"Jadi di akhir hubungan itu aku selalu berdoa semoga (Maxime) mendapat yang lebih baik," tutur Prilly Latuconsina.