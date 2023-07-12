Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai, Shandy Aulia Persilakan David Herbowo Ajukan Banding

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:19 WIB
Cerai, Shandy Aulia Persilakan David Herbowo Ajukan Banding
Shandy Aulia dan David resmi bercerai (Foto: IG Shandy Aulia)
A
A
A

JAKARTA - Perceraian Shandy Aulia dan David Herbowo resmi diputus secara verstek, oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023). Dalam isi putusannya, majelis hakim mengabulkan perceraian diajukan Shandy Aulia dan menetapkan hak asuh anak jatuh ke tangan sang artis.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Shandy Aulia, Wijayano Hadi Sukrisno usai menjalani persidangan. Dia menerangkan, majelis hakim memberikan masa waktu selama 14 hari, untuk mengajukan banding, jika keberatan terhadap keputusan tersebut.

"Kalau dari hukum acara, setelah putusan ini ada tenggang waktu 14 hari untuk memberikan putusan. Mereka punya hak untuk mengajukan banding atau tidak,"ujar Wijayono.

Shandy Aulia dan David Herbowo resmi cerai

Jika tidak maka banding, maka akta perceraian akan segera diterima Shandy Aulia.

"Dari awal kami menyampaikan pisah secara baik-baik, tapi kemungkinannya kecil, kami lihat aja nanti 14 hari. Kemudian sesuai hukum acara apa ada upaya banding atau bagaimana,"ucap Wijayono.

"Apabila tidak ada upaya hukum banding, berarti perkara ini sudah BHT atau Berkekuatan Hukum Tetap atau inkrah, nanti bisa diurus akta perceraiannya,"lanjutnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177307/shandy_aulia-PWLX_large.jpg
Shandy Aulia Gunakan Jasa MUA demi Punya Foto Paspor yang Proper 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082990/shandy_aulia-zAnR_large.jpg
Seksinya Shandy Aulia Main Golf, Tampil Chic dengan Rok Mini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/194/3054155/shandy_aulia-RfPB_large.jpg
OOTD Shandy Aulia dalam Balutan Kebaya, Anggun Bagai Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997324/shandy-aulia-unggah-momen-dubai-diterjang-badai-dahsyat-Vnr6RZAlth.jpg
Shandy Aulia Unggah Momen Dubai Diterjang Badai Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996911/shandy-aulia-berjilbab-saat-kunjungi-masjid-sheikh-zayed-ramai-didoakan-dapat-hidayah-XCRg7Gs4sm.jpg
Shandy Aulia Berjilbab saat Kunjungi Masjid Sheikh Zayed, Ramai Didoakan Dapat Hidayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/33/2995131/potret-shandy-aulia-pakai-baju-muslim-saat-liburan-ke-dubai-LxSv9d81Qh.jpg
Potret Shandy Aulia Pakai Baju Muslim saat Liburan ke Dubai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement