Inara Rusli Siap Hadir di Agenda Pembuktian Cerai dengan Virgoun

JAKARTA - Inara Idola Rusli dikabarkan bakal hadir di sidang perceraiannya dengan Virgoun dalam agenda pembuktian.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Inara Rusli, Arjana Bagaskara. Menurutnya, kehadiran sang klien sangat krusial dalam agenda sidang pada Rabu 19 Juli 2023.

"Saya rasa di pembuktian beliau akan datang, karena itu sifatnya sangat krusial. Menentukan saksi apa yang akan hadir juga kan nggak mudah, karena harus kita cross check," kata Arjana Bagaskara di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Rabu (12/7/2023).

Selain itu, Inara juga diduga khawatir keterangan saksi yang dibawanya tidak memberikan keterangan secara jelas.

"Ketika ditanya terus disudutkan, mereka tahan apa enggak untuk di bawah tekanan, sehingga keterangannya bisa konsisten, jangan sampai merugikan Ibu Inara. Sebagai lawyer, itu yang selalu kita jaga terus," tutur Arjana.