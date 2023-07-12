Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Niat Rujuk, Inara Rusli akan Beberkan Bukti di Sidang Perceraian Pekan Depan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:15 WIB
Tak Niat Rujuk, Inara Rusli akan Beberkan Bukti di Sidang Perceraian Pekan Depan
Inara Rusli (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sidang lanjutan terkait gugatan perceraian antara Inara Rusli dengan Virgoun, kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Rabu (12/7/2023). Kali ini, sidang digelar dengan agenda duplik atau jawaban dari pihak Virgoun terhadap replik yang telah diajukan oleh Inara Rusli pada persidangan sebelumnya.

Kuasa hukum Virgoun, Wijayono Hadisukrisno, memaparkan bahwa kliennya tidak membuat kesepakatan apapun oleh Inara Rusli selaku penggugat. Artinya, sidang perceraian Virgoun dan Inara akan langsung dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni pembuktian.

"Kemudian hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang pada hari Selasa, 18 Juli jam 14.00 WIB siang dengan agenda pembuktian," ujar Kris usai persidangan.

"Jadi, pembuktian ada 3 hal menurut UU, bukti tertulis, bukti saksi fakta dan keterangan ahli," lanjutnya.

Inara Rusli

Lebih lanjut, Arjana Bagaskara selaku kuasa hukum Inara sempat membeberkan terkait sejumlah bukti yang akan dibawa oleh pihaknya dalam persidangan pekan depan. Bahkan, ia juga menegaskan jika bukti yang akan diserahkan di sidang berikutnya, semakin mempertegas bahwa sudah tak ada lagi kemungkinan Inara dan Virgoun kembali rujuk.

"Kita udah siapkan semua bukti surat (tertulis), kemudian saksi fakta dan juga saksi ahli yang akan kita ajukan," jelas Arjana.

"Itu sih udah fix, udah gak ada kemungkinan lain," tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum Inara mengatakan bahwa kemungkinan besar, ibu tiga anak tersebut akan hadir di sidang berikutnya. Menurutnya, kehadiran sang klien sangat krusial dalam agenda sidang mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement