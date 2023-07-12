Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Cinta Lesti Kejora untuk Rizky Billar yang Berulang Tahun: Makin Sabar

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:50 WIB
Pesan Cinta Lesti Kejora untuk Rizky Billar yang Berulang Tahun: Makin Sabar
Pesan cinta Lesti Kejora untuk Rizky Bilar yang berulang tahun. (Foto: Instagram/@lestykejora)
JAKARTA - Rizky Billar resmi berusia 28 tahun, pada 12 Juli 2023. Di momen pertambahan usianya tersebut, Lesti Kejora menitipkan pesan khusus untuk suaminya. 

"MasyaAllah, barakallah fiumrik Papa Fatih. Selalu dalam lindungan Allah. Makin sabar, makin kuat, dan makin saleh," ujar pelantun Sekali Seumur Hidup tersebut dalam unggahannya di Instagram, pada Rabu (12/7/2023).

Dalam unggahan tersebut, Lesti Kejora juga membagikan dua fotonya bersama Rizky Billar dan sang putra, Fatih. Postingan tersebut, dibalas sang suami dengan sebuah komentar mesra. 

"Terima kasih sayang. Semoga, selalu saling menggenggam dan menguatkan," tutur bapak satu anak tersebut di kolom komentar. Unggahan tersebut juga dipenuhi doa sahabat dan para netizen.

“Happy b'day, Boss. Panjang umur, sehat selalu,” kata pengusaha Rudy Salim. Sementara YouTuber Atta Halilintar memberi ucapan selamat dengan menuliskan, “Selamat hari lahir, @rizkybillar.” 

Rizky Billar dan Lesti Kejora. (Foto: Instagram/@rizkybillar)

Beberapa netizen juga sempat melontarkan sindiran untuk Billar di kolom komentar. Salah satunya datang dari akun @lesfatih8 yang meminta agar sang aktor tidak lagi mengulangi perselingkuhannya. 

Halaman:
1 2 3
