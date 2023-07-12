Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kembali Permak Wajah, Nikita Mirzani Disebut Mirip Isa Zega

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |04:30 WIB
Kembali Permak Wajah, Nikita Mirzani Disebut Mirip Isa Zega
Nikita Mirzani dan Isa Zega. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Nikita Mirzani baru-baru ini menjalani operasi plastik di bagian wajahnya saat berpelesir ke Korea Selatan. Bentuk wajah baru sang artis kini langsung jadi sorotan.

Seperti dalam cuplikan video yang diunggah di akun TikTok @hermaenaganta7. Nikita tampil dengan gaya rambut hitam dikuncir.

BACA JUGA:

Ia tengah asyik makan seafood sambil berbincang riang dengan rekan di sebelahnya. Wajah Niki memang terlihat berbeda dengan penampilannya yang biasa.

Bukannya menuai pujian, wajah baru Nikita justru panen cibiran. Banyak pula yang menilai wajah hasil oplas ibu tiga anak itu jadi mirip Isa Zega yang merupakan seterunya.

Halaman:
1 2
