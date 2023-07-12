Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fairuz A Rafiq Berharap Nathalie Holscher akan Kembali Kenakan Hijab Suatu Saat Nanti

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:28 WIB
Fairuz A Rafiq Berharap Nathalie Holscher akan Kembali Kenakan Hijab Suatu Saat Nanti
Fairuz A Rafiq (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan Nathalie Holscher untuk melepas hijabnya, belakangan menjadi sorotan. Bahkan, tak sedikit rekan sesama artis yang menyayangkan keputusan mantan istri Sule tersebut, ketika akhirnya memilih untuk melepas hijabnya.

Salah satu artis yang menyayangkan hal tersebut ialah Fairuz A Rafiq. Melalui akun Instagram Storynya, Fairuz tampak mengunggah ulang hasil screenshot chat antara Marissya Icha dengan Nathalie Holscher. Dalam chat tersebut, Icha sempat membagikan isi chatnya dan Fairuz kepada Nathalie, ketika mengetahui bahwa ibu satu anak itu melepas hijabnya.

"Ya Allah Cha," kata Fairuz terkejut saat melihat Nathalie sudah tak lagi mengenakan hijabnya.

"Sedih ya kita," balas Marissya.

Fairuz A Rafiq

"Banget Cha," timpal Fairuz.

Melalui unggahannya, Icha tampak menyebut bahwa netizen salah sangka jika menyebut bahwa teman-teman Nathalie tak sedih dengan keputusan perempuan 30 tahun itu untuk melepas hijabnya. Namun sebagai sahabat, baik Icha maupun Fairuz hanya bisa mendoakan yang terbaik dan juga membantu Nathalie menjaga mentalnya.

"Habis baca komen2 netizen 'kok lepas hijab didukung dll?' Siapa bilang kita nggak sedih? Kita sedih kok, Lalu kita bisa apa? Memaksa? Marah-marah? Kira-kira apa manfaatnya untuk saat ini?," ujar Icha.

"Kalian nggak tau mental seseorang jauh lebih penting loh! Penyakit mungkin bisa sembuh dengan obat. Tapi menyembuhkan mental seseorang? Terima kasih komentar2 terbaiknya, doa yang baik untuk diri kita sendiri, begitupun sebaliknya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
