HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resmi Cerai, Shandy Aulia Dapat Hak Asuh Anak

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:11 WIB
Resmi Cerai, Shandy Aulia Dapat Hak Asuh Anak
Shandy Aulia dan David resmi bercerai (Foto: IG Shandy Aulia)
A
A
A

JAKARTA - Shandy Aulia dan David Herbowo resmi bercerai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023). Majelis hakim memutuskan perceraian Shandy Aulia dan David Herbowo secara verstek.

Kemudian hak asuh anak jatuh ke tangan Shandy Aulia. "Majelis hakim diputuskan bahwa hak untuk pengasuhan anak diberikan kepada Shandy aulia sebagai penggugat,"ujar Wijayono Hadi Sukrisno selaku kuasa hukum Shandy Aulia, usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).

 Shandy Aulia dan David Herbowo resmi cerai

Kendati hak asuh jatuh ke tangan Shandy Aulia, Wijayono menerangkan David Herbowo tetap diberikan akses seluas-luasnya.

"Ketentuan memberikan akses seluas-luasnya kepada David Herbowo atau suaminya untuk bertemu. Sudah inti sarinya sudah diputuskan seperti itu,"jelas Wijayono.

"Nggak ada, nggak ada cuma nggaknya cuma mereka bisa mempunyai akses kapanpun," tambahnya.

Lebih lanjut, Wijayono menegaskan saat ini kliennya dan mantan suaminya telah tidak serumah lagi. Mereka memutuskan berpisah ketika proses cerai bergulir.

"Sudah enggak kalau dari saya pahami dan tau sudah lima bulan lalu. (David Herbowo) masih bertemu sama anaknya," tutur Wijayono.

 BACA JUGA:

